95 proc. dyń w Wielkiej Brytanii wykorzystywanych jest na lampiony, a potem wyrzucanych

fot. shutterstock

Podczas Halloween w Wielkiej Brytanii marnowanych jest ok. 8 milionów dyń. W Polsce nikt tego nie zbadał, ale kupowanie dyń na dekoracyjne lampiony zyskuje na popularności. W ten sposób 1,3 miliarda ton żywności jest marnowane w skali świata w jeden dzień. To właśnie owoce i warzywa są marnowane najczęściej. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy zachęca do przemyślanych zakupów dyni a także do jej maksymalnego wykorzystywania po halloweenowym święcie.

Szacuje się, że co roku w Wielkiej Brytanii uprawianych jest 10 milionów dyń, z których 95% przeznaczanych jest na lampiony w związku z październikową tradycją. W ten sposób marnowanych jest około 18 000 ton dyni, w tym miąższ i nasiona. W badaniach tych, prowadzonych przez Hubbub i Knorr, wykazano również, że 40% brytyjskich konsumentów kupuje dynie do rzeźbienia. Zdecydowana większość z nich, bo aż 60% przyznało się, że nie wykorzystuje później dyni i ją zwyczajnie wyrzuca. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie większość z produkowanych rocznie 900 tysięcy ton dyni zostanie zniszczona, zamiast być wykorzystana jako żywność lub przeznaczona np. na paszę dla zwierząt.

W domach Wielkiej Brytanii w koszu ląduje 15 miliardów funtów rocznie, przeznaczonych na helloweenowe dynie. Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych dynie, które trafią na wysypisko, ulegają rozkładowi emitując metan – gaz cieplarniany równie groźny dla środowiska jak dwutlenek węgla.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy zachęca konsumentów do świadomego wykorzystywania dyni także po Halloween, co pozwoli ograniczyć degradację środowiska. Produkcja tego warzywa w Polsce, z roku na rok rośnie, ale nie przekracza 1 % ogólnej ilości uprawianych warzyw. Największy popyt na świeżą dynię jest w naszym kraju w okolicach Halloween. Według danych GUS w Polsce w 2018 r. zebrano z pól 71 tys. ton dyń, dla porównania w 2017 r. było to 45 tys. ton.

- Polacy na Halloween najczęściej kupują dynię konsumpcyjną. Warto wybierać jednak dynię pastewną lub ozdobną, które nie są żywnością, więc nie przyczyniamy się do jej marnotrawstwa. Albo kupić tę hodowaną na pestki, tzw. dynię oleistą – ma ona mniej miąższu, więc mniej później wyrzucimy – podpowiada dr inż. Sylwia Łaba, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Co możemy zrobić z dynią, kiedy już Halloween się skończy? Począwszy od słynnego ciasta dyniowego, popularnego w Stanach Zjednoczonych w Święto Dziękczynienia, po zupy, chleb czy curry. Uważa się, że pestki dyni mają szereg korzyści zdrowotnych – poprawiają poziom cukru we krwi i obniżają poziom cholesterolu, a zawarty w nich cynk wzmacnia odporność organizmu.