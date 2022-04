97 proc. kupujących online zakłada możliwość zwrócenia zakupu

- W krajach, w których liczba punktów PUDO jest niewielka, liczba nieodebranych przez konsumentów przesyłek jest wyższa o 10 do 13% w porównaniu z rynkami z dobrze rozwiniętą siecią PUDO. Dla przykładu, w ubiegłym roku w Czechach – na rodzimym rynku Packeta Group, do punktów PUDO trafiły 44 mln przesyłek, z czego jedynie 2,5% nie zostało odebranych przez klientów – informuje spółka Packeta Group.

Mniejsza liczba zwrotów i podjazdów pod dany adres, to również mniejszy ślad węglowy i korzyść dla środowiska.

PUDO a ekologia

Korzystanie z PUDO to ekologiczne rozwiązanie w logistyce tzw. ostatniej mili. - Przesyłki mogą być transportowane mniejszymi samochodami do danego punktu, auta nie krążą między odbiorcami jak w przypadku dostaw kurierem, nie generują pustych przebiegów, a co za tym idzie - emitują mniej spalin, zmniejsza się liczba ewentualnych nieudanych prób doręczenia paczek, a zwiększa terminowość dostarczenia. To rozwiązanie to także możliwość wprowadzenia ekologicznych opakowań wielorazowego użytku, które można oddać do PUDO, a także niższe koszty – wylicza Packeta Group.