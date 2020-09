„abc na kołach” gwarantuje przedsiębiorcom 4 tys. zł na rękę

„abc na kołach” szuka kolejnych współpracowników, fot. mat. pras.

„abc na kołach”, rozwijana przez Grupę Eurocash sieć agencyjna prowadząca mobilną sprzedaż produktów FMCG w małych miejscowościach i wsiach w Polsce, nie ustaje w ekspansji i szuka kolejnych współpracowników. Zatrudnionym przedsiębiorcom gwarantuje 4 tys. złotych „na rękę”, atrakcyjny system prowizyjny i wypełnione towarem auto do prowadzenia handlu.

Mobilne sklepy „abc na kołach” to autorski koncept Grupy Eurocash. Firma posiada już 100 takich mobilnych punktów sprzedaży, co czyni ją jedną z największych tego rodzaju sieci w Europie.

- Już jesteśmy liderem rynku handlu mobilnego w Polsce, ale nadal chcemy się rozwijać. Stąd potrzeba rekrutacji kolejnych przedsiębiorców, którzy chcieliby podjąć się prowadzenia takiego biznesu. Warunki współpracy z nami są bardzo proste i przejrzyste – mówi Klaudia Rudewicz, zarządzająca siecią abc na kołach.

Aby rozpocząć współpracę z siecią „abc na kołach”, nie trzeba spełnić wygórowanych wymagań finansowych i formalnych. Jedyny wkład finansowy, jaki musi wnieść współpracownik, to 3,5 tys. zł kaucji jako zabezpieczenie sprzętu sklepu na wypadek ewentualnych zniszczeń. Taka osoba musi też prowadzić lub założyć działalność gospodarczą. Przedstawiciel sieci pomoże załatwić wszystkie formalności.

Po zakończeniu rekrutacji podpisywana jest umowa agencyjna na czas nieokreślony, gwarantująca stałe comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 tys. zł na rękę. Poza tym przewidziany jest również system prowizyjny zależny od obrotów sklepu, a sieć zapewnia narzędzia pracy – zatowarowany i w pełni wyposażony nowoczesny samochód, a także jego pełne ubezpieczenie oraz dofinansowanie do paliwa. W przypadku awarii lub potrzeby naprawy samochodu, lub któregokolwiek z elementów jego wyposażenia, sieć zapewnia serwis, a nawet auto zastępcze. Sieć zapewnia również bieżące wsparcie operacyjne, a także szkolenia i działania marketingowe.

Sklepy „abc na kołach” zaopatrują się w hurtowniach Eurocash Cash&Carry i mają dostęp do ich całej oferty, liczącej ok. 5 tys. produktów. Agenci prowadzący sprzedaż mogą również korzystać z oferty dostawców regionalnych, zamawiając u nich np. pieczywo, wędliny czy ciasta. W samym aucie „abc na kołach” dostępnych jest średnio ok. 500-600 produktów.

Grupa Eurocash to firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo. Grupa Eurocash rozwija również sieć własnych sklepów detalicznych.