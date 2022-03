abc na kołach wchodzi na Podlasie i otwiera tam 20 sklepów

Sklepy abc na kołach można spotkać w siedmiu województwach (tj. lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i śląskim), ale sieć rozpoczęła już ekspansję w kolejnym – w województwie podlaskim.

Każdy samochód abc na kołach oferuje ponad 500 produktów, jednak w całej ofercie dostępnych jest ich ok. 5 tysięcy. Agenci sieci podjeżdżają samochodami pod każdy dom, gdy tylko zauważą torbę abc na kołach wywieszoną w widocznym miejscu – w ten sposób klienci mogą zrobić zakupy niemal nie wychodząc z domu.

abc z ofertą Eurocash Cash&Carry

W mobilnym sklepie jest kilkaset produktów, ale klienci mogą zamówić dowolny towar z całej oferty hurtowni Eurocash Cash&Carry. Sprzedawcy abc na kołach zaopatrują się także w produkty u dostawców regionalnych: m.in. w wyroby garmażeryjne, wędliny i ciasta. Pieczywo dostarczane jest do samochodów codziennie rano z pobliskich piekarni.



– Największą sprzedaż notują produkty świeże, takie jak nabiał i jajka, warzywa i owoce, wędliny oraz pieczywo z lokalnych piekarni. To, co nas zaskoczyło, to bardzo duża sprzedaż wyrobów gotowych i garmażeryjnych oraz ciast. Mamy w ofercie również artykuły sezonowe, takie jak lody czy przetwory, mrożonki oraz inne artykuły pierwszej potrzeby – mówi Błażej Białczyk, dyrektor generalny abc na kołach.



Z myślą o wygodzie kupujących, sieć planuje wyposażyć 100% swojej floty w terminale płatnicze do końca tego roku, w najbliższych tygodniach zostanie również uruchomiona usługa cash back.