Aby chronić klimat jesteśmy gotowi przeznaczyć więcej na zakupy i podatki

29 lipca jest Dniem Długu Ekologicznego. Fot. Shutterstock

Aż 81 proc. Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw – wynika z badania Deloitte. Ponad trzy czwarte ankietowanych zapewnia też, że jest skłonne płacić więcej za towary przyjazne dla środowiska.

29 lipca jest Dniem Długu Ekologicznego – do tego dnia wykorzystaliśmy zasoby, które przypadają na cały rok produkcji dóbr i usług.

Prawie dwie trzecie ankietowanych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego miesiąca czuło niepokój z powodu zmian klimatycznych. Część ankietowanych jest skłonna płacić wyższe podatki, by inwestować w ochronę klimatu lub otrzymywać niższe pensje.

Dzień Długu Ekologicznego

Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują też, że sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego. Zdecydowanie najwięcej jest w tej grupie kobiet. Badanie Deloitte zostało przeprowadzone tuż przed Dniem Długu Ekologicznego. Wyznacza on moment, kiedy ludzie wykorzystali zasoby, które przypadają na cały rok produkcji dóbr i usług, przekraczając tym samym zdolność Ziemi do ich odnawiania. Od 29 lipca żyjemy więc na ekologiczny kredyt.

Tegoroczny Dzień Długu Ekologicznego przypada prawie miesiąc wcześniej niż rok temu. Oznacza to, że tempo, w jakim zużywamy naturalne zasoby mocno przyspieszyło.

- Wyniki naszego najnowszego badania pokazują, że transformacja klimatyczna firm jest koniecznością nie tylko dlatego, że wymuszają ją zmiany regulacyjne. 81 proc. Polaków, którzy przyznają, że przejmują się zmianami klimatu to przecież potencjalni pracownicy i klienci, i to ich potrzeby powinny być na pierwszym miejscu w biznesie. Prawie dwie trzecie z nas deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca czuło niepokój z powodu zmian klimatycznych. To alarmujący wynik, który powinien skłonić firmy do działania – mówi Irena Pichola, partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, a jednocześnie globalna liderka ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju sektora publicznego, Deloitte.

Kto najbardziej niepokoi się o klimat?

Ekspertka zauważa, że najbardziej zaniepokojone grupy to kobiety, osoby w wieku 50+, aktywne zawodowo i posiadające dzieci. Co istotne ponad trzy razy częściej niepokój o środowisko deklarują ankietowani, którzy widzą negatywne skutki zmian klimatycznych w swoim otoczeniu. Może to oznaczać, że w miarę jak zmiany klimatyczne będą stawały się bardziej widoczne, liczba zaniepokojonych osób będzie rosła.