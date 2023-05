Accenture na EEC: Klucz do sukcesu? Dobrze analizuj swoich klientów

- Należy przy tym pamiętać, że cena to nie wszystko. Oczywiście są produkty, w przypadku których jest to bardzo ważny element, ale mamy przecież klientów, którzy patrzą na takie aspekty jak wygoda, rozwiązania samoobsługowe czy click and collect. Natomiast z naszych obserwacji wynika, że w tym wypadku problemem sektora jest posprzedażowa obsługa klienta w e-commerce. To duże wyzwanie na dzisiaj. Firmy odzieżowe mają w tym zakresie bogate doświadczenie a grocery cały czas się tego uczy - podkreślił dyrektor zarządzający Accenture w Polsce.

Krzysztof Kośmider podczas debaty "Retail wstrząśnięty, nie zmieszany" wspomniał również o grupie klientów nazywanych klientami interaktywnymi.

- Oni bardzo chętnie korzystają z mediów społecznościowych czy live shoppingu. Co ciekawe z naszych badań wynika, że 57 proc. użytkowników live shoppingu decyduje się na zakup w trakcie takiej sesji. To dosyć wysoki procent. Kolejna ciekawostka jest taka, że 83 proc. tik tokerów twierdzi, że to co zobaczyli na tej platformie skłoniło ich do zakupów - wyliczał.