Action: 110 sklepów w trzy lata

25 marca 2021 roku sieć dyskontów niespożywczych Action otworzyła sklep w parku handlowym Rental Park przy ul. Przywidzkiej 7 w Gdańsku. To pierwsza lokalizacja holenderskiej marki w województwie pomorskim i pierwszy z kasami samoobsługowymi.

Action oferuje ponad 6000 produktów z aż 14 kategorii. Aktualnie w promocji są m.in. meble ogrodowe, wielofunkcyjny grill, nawóz do różnych roślin, wypalacz do chwastów, pistolet klejowy, zestawy kluczy płaskich i nasadowych oraz ozdobne kwiaty i kamyczki do prac kreatywnych.

Sklep zajmuje prawie 830 m2. – Wraz z otwarciem sklepu w Gdańsku rozpoczynamy pilotażowy program testowania kas samoobsługowych w Polsce. W najbliższym czasie takie stanowiska zainstalujemy jeszcze w wybranych czterech innych nowych marketach – dodaje Sławomir Nitek.

Do dyspozycji klientów jest parking na 180 samochodów.

Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1700 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Polsce i w Czechach. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2019 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,1 mld euro. Około jedna trzecia z ponad 6000 produktów w sklepach Action jest częścią standardowego asortymentu. Cała reszta szybko się zmienia, a dodatkowo każdego tygodnia firma wprowadza na półki ponad 150 nowych artykułów. Asortyment obejmuje produkty z 14 kategorii: dekoracje, DIY, zabawki i rozrywka, hobby, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, ogród, pranie i sprzątanie, żywność i napoje, pielęgnacja ciała, zwierzęta domowe, sport, odzież i pościel.

Action posiada obecnie 110 sklepów w Polsce i zatrudnia tu ponad 1600 osób.