Adam Glapiński: W 2023 r. inflacja może zejść na jednocyfrowe poziomy

"Oczywiście mamy niezwykle dolegliwą inflację. Ona będzie się zmniejszać już po wakacjach, a w 2024 r. znajdziemy się w celu inflacyjnym. Wszystko na to wskazuje, że nie wejdziemy w recesję. Najbardziej pesymistyczne prognozy pokazują, że możemy mieć co najwyżej do czynienia z tzw. techniczną recesją, tempem wzrostu gospodarczego poniżej zera przez dwa kwartały" - powiedział cytowany przez "Sieci" Glapiński.

Dodał, że w 2023 r. inflacja może zejść na jednocyfrowe poziomy.