Adam Manikowski EEC 2023: Fenomen sieci Żabka? To bardzo proste

- Konsument zawsze był świadomy, ale obecnie inne czynniki zaczęły kształtować jego wybory. Co się zmieniło? Przede wszystkim łatwy dostęp do dużej ilości danych. Konsument kieruje się jakością, ceną, ale i bliskością sklepu. Dziś kiedy wszyscy mówią o cenie, my mówimy że uwalniamy czas. Owszem pieniądze są ważne, ale jest jedna wartość nadrzędna. Jaki jest fenomen sklepów Żabka? Oszczędzamy czas naszych klientów. To bardzo proste. Średni czas robienia zakupów w naszych sklepach liczony od momentu wejścia do wyjścia to poniżej 100 sekund - mówił Adam Manikowski.

Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka

- Żabka to więcej niż sklep. To jest miejsce gdzie można załatwić wiele spraw w jednym miejscu i przy okazji oszczędzić czas. Mamy sklepy autonomiczne, dobrze działającą strefę gastronomiczną i szeroką ofertę dań gotowych - w ten sposób nasi klienci oszczędzają czas. Badamy nasze pozycjonowanie i naszych klientów. Widzimy, że to właściwy kierunek. Aspekt czasu pozostanie długofalowo kluczowy dla konsumentów - wyjaśniał przedstawiciel sieci Żabka.

Adam Manikowski dodał, że rozwiązania "uwalniające czas" są ważne zarówno dla klientów sklepów Żabka jak i dla franczyzobiorców, którzy również są klientami firmy.

Debata

Katarzyna Konkel, CEO w firmie Omnisense, dodała, że ważnym aspektem wyborów konsumenckich oprócz oszczędności czasu jest redukcja stresu.

- Żabka sprawiła, że Polacy się mniej martwią. Sklep Żabka jest zapasową lodówką i plecakiem. Konsumenci, są spokojniejsi wiedząc, że w pobliżu jest sklep Żabka a tam znajdą podstawowe produkty FMCG - wyjaśniła.

Przypomnijmy, że 12 października 2022 r. Żabka ruszyła z wielką kampanią marketingową, która podkreśla wagę wolnego czasu. W ten sposób sieć wskazała, że nie zamierza startować w wykańczającym wyścigu o niskie ceny. Sklepy convenience mają inne atuty, którymi Żabka zamierza grać: szybkość, bliskość, wygoda, upraszczanie zakupów, m.in dzięki rozbudowanej ofercie dań gotowych na wyłączność, które plasują sieć bardziej jako bistro niż sklep.