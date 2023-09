adidas Originals z nowym hasłem przewodnim

Zaznaczając nadejście nowej ery dla marki, w tegorocznej kampanii adidas Originals chce docenić każdego, kto przez lata wybierał produkty z kultową koniczyną. Robi to poprzez wyjątkowe hasło, które stanie się motywem przewodnim adidas Originals na 2023 rok: „We Gave the World an Original. You Gave Us a Thousand Back."