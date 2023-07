Adidas świętuje transfer Messiego do Miami

Mistrzostwom Świata Kobiet, wizytom europejskich klubów oraz debiutowi Lionela Messiego w MLS. Ogólny udział w piłce nożnej wzrósł o 300 procent w ciągu ostatnich 40 lat, stanowiąc główny motor tego rozwoju.

Adidas wspiera futbol

Firma ogłasza wiele projektów i inwestycji, mających na celu wspieranie nowej generacji piłkarzy oraz kultury związanej z futbolem. Rosnące zapotrzebowanie na utalentowanych graczy spowodowało, że jeden z największych piłkarzy wszech czasów, Lionel Messi, przeniósł się do amerykańskiej ligi zawodowej, co stanowi ważny etap w rozwoju sportu w USA.

Messi w Inter Miami CF

Adidas świętuje przybycie Messiego wraz z "nową erą piłki nożnej w Miami", organizując spektakularne wydarzenie w porcie miejskim. Wspierając społeczności lokalne, firma rozszerza również program "Just Ball League" na Miami, oferując bezpłatne młodzieżowe ligi piłkarskie we współpracy z US Soccer Foundation.

Dodatkowo, Adidas zaprasza czołowe europejskie drużyny, takie jak Real Madryt, Arsenal i Manchester United, na serię przedsezonowych meczów w kluczowych miastach USA, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i kulturze piłki nożnej w kraju.