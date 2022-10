Afera spożywcza: Do sklepów trafiło mięso z komponentami do paliwa

Podejrzaną karmę nieświadomie stosowały bardzo znane firmy z branży mięsnej, a za oszustwem stoją dostawcy komponentów do pasz, czyli małżonkowie Maciej i Monika J. z Poznania, którzy prowadzą polski oddział niemieckiej firmy Berg+Schmidt - podał onet.pl

Oszustwo na ponad 170 mln zł

Małżonkowie mieli już usłyszeć zarzuty popełnienia oszustw na kwotę ponad 170 mln zł i trafili do aresztu. Dochodzenie w tej sprawie ciągle nie jest zakończone. Na razie zarzuty dotyczą lat 2020-2022. Nie wiadomo, czy wcześniej też na rynek trafiały pasze z tłuszczami technicznymi.

Zwięrzęta jadły pasze z tłuszczami technicznymi

Efektem oszustw było to, że zwierzęta (np. świnie, krowy czy drób) dostawały do jedzenia pasze z substancjami, które mogły być bardzo szkodliwe dla nich i dla ludzi.

Wśród oszukanych są potentaci branży mięsnej. Mięso trafiało do sklepów

Odbiorcami tłuszczów do pasz były znane firmy zajmujące się ich produkcją, działające również w branży mięsnej. Firmy zostały uznane za pokrzywdzone oszustwem. Śledczy uznali, że gdyby wiedziały, co tak naprawdę oferuje im poznańska spółka, nie kupowałaby tłuszczów technicznych do pasz.

