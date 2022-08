Agata i Fabryka Mebli Forte zabiorą od klientów stare meble do recyklingu

Agata i Forte w proekologicznym projekcie

Proekologiczny projekt Salonów Agata i FORTE pod nazwą „Bądź eko! Oddaj stare meble do recyklingu” polega na możliwości zamówienia z dostawą do domu mebli tego producenta z jednoczesną opcją przekazania – w celu recyklingu – starych elementów wyposażenia wnętrz. Niepotrzebne meble, w zależności od preferencji klienta, mogą zostać odebrane tym samym samochodem dostawczym, który wcześniej przywiezie towar z salonu Agata – pozwoli to m.in. na ograniczenie emisji spalin, jak również na rozwiązanie odwiecznego problemu klientów sklepów meblowych, związanego z pozbyciem się starych sprzętów. Projekt na ten moment został uruchomiony w trzech punktach sprzedaży (Warszawa – Targówek i Okęcie, Białystok) z początkiem sierpnia.

Przy nawiązywaniu współpracy z FORTE w zakresie odbioru mebli od klientów przyświecała nam idea stworzenia oferty przyjaznej konsumentom i środowisku naturalnemu. Przyjęliśmy rozwiązanie będące odpowiedzią na konieczność sprostania wyzwaniu zrównoważonego rozwoju. Postęp naszego biznesu to jedno, jednak w parze z nim może iść troska o gospodarowanie odpadami z myślą o przyszłości - mówi Angelika Anusiewicz-Bochenek, zastępca dyrektora ds. marketingu w Agata S.A., lider projektu z ramienia marki.

Stare meble do odzysku

Do odbioru i późniejszego recyklingu kwalifikują się wszystkie meble wykonane z drewna bądź materiałów drewnopochodnych – a więc np. komody, regały, witryny, meblościanki, półki, szafy, stoliki, biurka, krzesła czy szafki RTV. Klienci sieci Agata na cele recyklingu mogą przekazać dowolną liczbę mebli, niezależną od tego, ile produktów marki FORTE zakupią w salonie. Przeznaczenie oraz stan oddawanych mebli nie mają znaczenia – dla klientów chcących je oddać istotne jest zwrócenie uwagi na to, aby zmieściły się do samochodu dostawczego. To dlatego meble do recyklingu powinny zostać wcześniej rozłożone lub pocięte do maksymalnej możliwej szerokości – 2,48 m. Przewidziano także możliwość umówienia się na odrębny termin odbioru. Taka opcja dostępna będzie wtedy, gdy klient odbierze zamówione produkty w salonie albo postanowi oddać więcej zużytych mebli niż może pomieścić jeden transport. Oferta nie dotyczy mebli szklanych, metalowych, plastikowych i tapicerowanych.

Agata i Forte - główny cel środowisko

Producent mebli FORTE realizuje odzysk i recykling odpadów drzewnych, m.in. przerabiając stare meble klientów na płytę.

Obecnie nasza firma wykorzystuje w obiegu zamkniętym około 95 proc. wytworzonych odpadów, zaś do roku 2025 planujemy osiągnąć 100 procent. Priorytetem FORTE jest również rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w jak najszerszej skali, w tym m.in. pozyskiwanie odpadów drzewnych z rynku - mówi Edyta Wilczyńska, Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska i Systemów Zarządzania w Fabrykach Mebli „FORTE".

Agata S.A. to polska sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce; obejmująca 32 wielkopowierzchniowe salony zlokalizowane zarówno w dużych, jak i średnich miastach w całym kraju. Sieć sprzedaje także w kanale online.