Agenda Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020 - zobacz o czym będziemy rozmawiać!

Amerykański filozof William James powiedział, że wielkie niebezpieczeństwa i kryzysy pokazują nam, o ile większe, niż przypuszczaliśmy, są nasze rezerwy. Właśnie o rezerwach, tkwiących w polskim przemyśle spożywczym będziemy rozmawiać podczas XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. W rozmowach z ekspertami i wizjonerami rynku będziemy inspirować do poszukiwania rozwiązań, które są skuteczne i dają szansę na ucieczkę do przodu. Zapraszamy!



W agendzie:

3 listopada 2020 r.

Sesja inauguracyjna | Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej

• Nowa rzeczywistość branży spożywczej – jak szybko dopasować się do zachodzących zmian?

• Czy kryzysy wzmacniają? Jak COVID-19 umocnił sektor produkcji żywności? Co zdemaskowała pandemia?

• Czego realnie potrzebują i będą potrzebować producenci żywności i jej konsumenci?

• Trendy i formaty, które zdały egzamin w trakcie lockdownu. Skuteczne zarządzanie ofertą

• Szybki szturm na online – sprzedaż, komunikacja, marketing

• To nie jest koniec świata, to tylko kryzys! Czeka nas ewolucja zachowań konsumenckich, a nie rewolucja?

• Nie ma odwrotu od innowacji i nowych trendów. Które są najbardziej wyraźne



Eksport w czasach lokalności i nowych reżimów bezpieczeństwa

• Jak (na nowo?) zbudować zaufanie odbiorców?

• Scenariusze dla eksportu żywności

• Lokalność i bezpieczeństwo – nowa waluta eksportowa

• Polski sukces w eksporcie, mimo rosnących kosztów i pandemicznych reżimów

• Stop protekcjonizmowi! Bądźmy obrońcami swobód i wolnego rynku UE!



2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej

• Fuzje i przejęcia – wielki lockdown

• Czas łakomych kąsków? Kogo osłabiła pandemia, a kto nabrał apetytu?

• Przejęcie i co dalej? Wyzwanie dla managerów

• Wielka konsolidacja wciąż przed nami. Prognozy na 2021 r.



Zarządzanie w „zdalnych” czasach. Wyzwania liderów

• Zdalne zarządzanie, stacjonarna produkcja

• Marzec 2020 – czas błyskawicznej rewolucji. Wielki test managerów i dyrektorów produkcji

• Nowe formy komunikacji i metody zarządzania zespołem

• Zaradny jak polski przedsiębiorca. Przyzwyczajony do kryzysów z każdym da sobie radę

• Najnowsze technologie zmieniają oblicze polskiej branży spożywczej

• Potrzeba cyfryzacji, znaczenie informacji dla rozwoju firmy i rynku

Kondycja branży mięsnej – kto stracił, kto zyskał?

• Lockdown, ASF, czarny PR – wyzwania branży mięsnej AD 2020

• Branża mięsna doczekała się showroomów: koncepty restauracyjne, współpraca z szefami kuchni, sklepy mięsne

• Roślinne zamienniki, przekąski Ready-to-Eat – nowy pomysł na produkty z mięs

•Zrównoważony rozwój, jakość, tradycja – mocne trendy rozwoju branży



Krótkie łańcuchy dostaw – zmiana, która przedefiniuje logistykę

• Logistyka jutra – na nowych zasadach

• Blisko, lokalnie, bezpiecznie – krótki łańcuch dostaw poszukiwany

• Wyzwania menedżera w dobie postcovidowej produkcji

• Logistyka w trybie home office. Wyzwanie – cyfryzacja i nowe technologie



Towary „pożądania” podczas koronakryzysu (słodycze, przekąski, alkohole)

• Wyzwania producentów słodyczy, przekąsek, alkoholi

• Wejście do internetu – największe marzenie producentów alkoholi

• Zdrowie i słodycze – czy na pewno wrogowie?

• Odrobina luksusu – produkty premium zdały egzamin podczas lockdownu

• Crafty – nowe pojęcie rzemieślniczości

• Celebryci potwierdzają „moc“ marki



Mleczarstwo – branża, która nie może się „zatrzymać”

• Branża mleczarska przeszła Covid-19 prawie bezobjawowo. Ocena II i III kwartału

• Podążać za nowymi trendami i stylami odżywiania

• GMO, bez laktozy – wielkie „ściemy” marketingowe?

• Utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności w eksporcie nadwyżek kluczowe dla całej branży

• Branża mleczarska a zielone regulacje UE. Czego powinni spodziewać się rolnicy i przetwórcy?



Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?

• Projektowanie żywności – w zgodzie z trendami, naturą i konsumentem

• Wąskie grono wiernych fanów – przepis na sukces?

• TikTok, Instagram, gaming i e-sport – liczy się precyzyjny komunikat

• Wartości ważniejsze od trendów: waste food, eko, vegan

• Co jeszcze może zaskoczyć konsumentów? Czy już wszystko zostało „spróbowane“?



4 listopada 2020 r.

Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania

• Nowa rola sklepu – ostoja stabilności społecznej

• Więcej wymagań, mniej uprawnień – czy handel jest w stanie udźwignąć nowe obowiązki?

• Handel pod lupą urzędów, dostawców, konsumentów

• Przeformatowanie oczekiwań rynku: więcej lokalnych dostawców, krótsze terminy płatności

• Ewolucja handlu stacjonarnego. Nowe formaty w centrach handlowych i hybrydowe modele rozwoju



E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej

• Digital jako strategiczny kierunek rozwoju

• E-commerce wygranym koronakryzysu

• Nowe narzędzia – technologie, logistyka, infrastruktura, płatności

• E-grocery: sprint od gadżetu do konieczności

• E-opcja nie tylko dla sklepu – także dla producenta

• Nowe kompetencje cyfrowe pilnie poszukiwane



Higiena i cena, czyli czy Polacy rzeczywiście kupują inaczej

• Nowy dekalog polskiego konsumenta

• Doświadczenie koronakryzysu – przyzwyczajenia kontra nowe potrzeby

• Strumień wydatków zmienił bieg

• Konsument dyktuje warunki – gdzie, jak i czy na pewno?

• Koronasceptyk też klient. A co z maseczką?



Eko, prospołecznie, proklimatycznie – sieci i producenci razem na tropie trendów

• Co jest trendy, a co passe – komu wierzyć?

• Zamienniki i alternatywy, czyli trendy przyszłości na półce

• Półka wie lepiej, czyli co sklep wie, a producent wiedzieć powinien

• Uwodzenie konsumenta ideą „no waste": od oferty do wyposażenia

• Myślenie życzeniowe czy racjonalne – ile zajmie droga do „no plastic“

• Nowe szaty plastiku: odnowa czy regres?

#HorecaTrendsTalks: Gastronomia zmian. Nowe zasady, rozwiązania i trendy

• Bezpieczeństwo dostawy i gastronomia w maseczce

• Zero waste, cloud kitchens, delivery – trendy, które wybrzmiały w pandemii

• Prawdziwych „przyjaciół” poznaje się w lockdownie. Dostawcy na pomoc HoReCa

• Kryzys = wyzwanie. Czy to nowy impuls do zmian?

• Quo vadis, polska gastronomio?



Forum Rynku Spożywczego i Handlu organizowane będzie w szczególnych okolicznościach w hybrydowej formule: on-line oraz stacjonarnie - z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Więcej o środkach bezpieczeństwa tutaj.

Podczas wieczornej Gali (3 listopada 2020 r.) ogłosimy laureatów konkursów:

• Dobry Produkt 2020

• Food and Retail Star 2020

• Nagroda Rynku Spożywczego



