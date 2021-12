AgroUnia podczas swojej pierwszej konwencji programowej na początku grudnia zaproponowała, aby 70 proc. produktów w sklepach stanowiły produkty polskie. (zob. AgroUnia chce 70 procent polskich produktów na półkach). Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, chodzi o to, żeby strategiczne produkty żywnościowe nie były wypierane z rynku przez zagraniczne.

- Nie mówimy o wypaczonych definicjach polskiego produktu typu produkowany w Polsce przez zagraniczne koncerny. Polskie mięso wieprzowe, warzywa czy owoce nie mogą być wypierane z rynku przez produkty zagraniczne, bo grozi to załamaniem krajowej produkcji. Sklepy stosują działania, by nie kupować polskich produktów tylko zagraniczne i w ten sposób podporządkowywać sobie producentów. Ci z kolei rezygnują z produkcji, co zmniejsza bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju - dodał.

Agro Unia chce znakowania żywności flagą kraju pochodzenia

Kołodziejczak dodaje, że to, jaki urząd czy resort miałby kontrolować zachowanie owych 70 proc. przez sieci jest sprawą wtórną.

