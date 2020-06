AgroUnia chce podzielić Biedronkę! Wniosek już w UOKiK

Zdaniem AgroUnii Biedronka jest za duża, fot. mat. pras.

- Wystąpiliśmy do UOKiK z wnioskiem o podział sieci Biedronka na mniejsze części – poinformował w programie "Newsroom WP" prezes AgroUnii Michał Kołodziejczak. Jak argumentuje, skoro sieć nie jest w stanie dopilnować prawidłowego oznaczania produktów to znaczy, że jest za duża.

AgroUnia walczy o prawidłowe oznaczanie kraju pochodzenia produktów spożywczych w sklepach – zwłaszcza warzyw i owoców. Szczególnie chodzi o to, by importowane warzywa i owoce nie były sprzedawane jako polskie, bo to wprowadza klientów w błąd.

Sieci argumentują to błędem pracownika. - Jeżeli pracownik zrobił taki błąd, to może oznaczać, że ma za dużo pracy. A to już błąd zarządu danej spółki: nie potrafią poradzić sobie z zarządzaniem sklepem – uważa Kołodziejczak.

Prezes AgroUnii przyznał, że choć wniosek został złożony już kilka miesięcy temu, to wciąż Urząd nie podjął żadnej decyzji i nie wyznaczył przedstawicielom AgroUnii terminu spotkania w tej sprawie.

