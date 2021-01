AI, roboty i bezobsługowe zakupy czyli jaką wizję na przyszłość Biedronki ma Luis Araujo

Książka „Łączy nas Biedronka”, której autorem jest Łukasz Grass

Następne pięć lat mają być kluczowe dla rozwoju sieci Biedronka. Jedną z wizji firmy są zakupy bez żadnego kontaktu z obsługą sklepu, a także w wersji e-commerce.

Niedawno opublikowano książkę "Łączy nas Biedronka”, która opowiada historię największej sieci handlowej w Polsce.

W publikacji Luis Araujo, szef sieci, zapewnia, że "Biedronka nieustannie pracuje nad rozwiązaniami poprawiającymi komfort klienta, łącznie z wizją zakupów bez żadnego kontaktu z obsługą sklepu, a także w wersji e-commerce. Niesie to ze sobą konieczność zastosowania rozwiązań, w których działanie człowieka będzie wspierała sztuczna inteligencja i roboty, co jest na liście zadań firmy na najbliższe pięć lat. Dotyczy to nie tylko sklepów, ale również 16 centrów dystrybucyjnych, dla których priorytetem jest automatyzacja procesów w całym łańcuchu dostaw. Tylko zbieranie danych i ich dokładna analiza pozwolą w pełni osiągnąć ten sukces."

Luis Araujo podaje, że Biedronka chce być najlepszym sklepem spożywczym. Szef sieci podkreśla, że jest to obietnica, którą firma złożyła klientom.

Sieć Biedronka liczy obecnie ok. 3200 sklepów. w 2020 r. otworzyła 129 placówek. Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2020 roku do 13,47 mld euro.