Ajvar Podravka – pierwszy na rynku w wygodnej butelce squeeze

Na rynku od lat jest dostępny Ajvar Podravka w szklanych słoiczkach. Teraz konsumenci odnajdą swój ulubiony produkt także w wygodnej butelce do wyciskania – Ajvar Squeeze Podravka jest już dostępny w sprzedaży. Dzięki wyrazistym kolorom opakowania, produkt z łatwością można odnaleźć na sklepowej półce – w czerwonej butelce smak ostry, zaś w zielonej łagodny. Nowoczesna technologia, a także bogata wiedza i długoletnie doświadczenie, pozwoliły umieścić pastę warzywną bez dodatku żadnych konserwantów w ergonomicznej butelce. Nowe opakowanie stworzono według koncepcji „top-down”, polegającej na stawianiu butelki na nakrętce. Takie rozwiązanie sprawia, że produkt jest bardziej wydajny i można cieszyć się pyszną pastą, aż do ostatniej kropli. Wygodę podczas używania zapewni korek „niekapek”, dzięki któremu produkt nie będzie się rozpryskiwał. Dodatkowo, w trosce o środowisko producent gwarantuje, że butelka jest ekologiczna i nadaje się do recyklingu.