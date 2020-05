Akademia Umiejętności Eurocash aktualizuje program wdrożeniowy dla pracowników sklepów

Eurocash przygotował nowy program wdrożeniowy, fot. mat. pras.

W ramach Akademii Umiejętności Eurocash, spółka opracowała właśnie specjalny kompleksowy program wdrożeniowy, który ma pomóc niezależnym detalistom w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu do pracy nowo zatrudnionych pracowników. Każde ze stanowisk w sklepie posiada specjalnie dedykowaną ścieżkę edukacyjno-szkoleniową.

Tego typu programy wdrożeniowe dostępne są w Akademii Umiejętności już od kilku lat. Jednak obecny został znacząco rozbudowany i dostosowany do aktualnych realiów. Programy zapewniają dostęp do wiedzy z zakresu BHP czy HACCP, jak również z merchandisingu, obsługi klienta, zarządzania kategoriami czy obliczania rentowności sklepu. Materiały edukacyjne zostały wzbogacone o nowe zagadnienia z zakresu zarządzania strefą kasy i kategoriami produktowymi i, co szczególnie istotne, o tematy związane z koronawirusem. Program wdrożeniowy omawia aktualne regulacje prawne, rozporządzenia sanitarne, a także zasady obsługi klientów i zarządzenia personelem w czasach pandemii.

Materiały edukacyjne dostępne są w różnej formie – kursów e-learningowych, filmów, nagrań z webinarów i warsztatów on-line, artykułów, materiałów informacyjnych i e-booków.

- Tworząc ścieżki szkoleniowe wiedzieliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne jest szybkie wdrożenie do pracy nowych pracowników – mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, menedżer Akademii Umiejętności Eurocash. - Obecna sytuacja sprawiła, że wielu naszym franczyzobiorcom udaje się uzupełnić braki kadrowe, co jeszcze 3 miesiące temu było bardzo trudne. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowaliśmy narzędzie które sprawia, że nowy pracownik przejdzie niezbędne szkolenia w trybie ekspresowym. Program wdrożeniowy został opracowany dla sześciu stanowisk w sklepie (kierownik sklepu, pracownik sklepu, pracownik stoiska mięso-wędliny, pracownik stoiska owoce-warzywa, kierownik stoiska mięso-wędliny, magazynier), a każde stanowisko ma precyzyjnie określone działania edukacyjne – ułożone w ścieżki szkoleniowe i rozłożone w czasie. W zeszłym roku taki program wdrożeniowy trwał 3 miesiące, teraz dla kierowników sklepów trwa 4 tygodnie, zaś na pozostałe stanowiska – 2 tygodnie – dodaje Agata Wrzecionowska-Dzierba.

Program wdrożeniowy Akademii Umiejętności Eurocash startuje 20 maja 2020 r.