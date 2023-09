Akcja Antyinflacja Carrefour: zaoszczędź nawet 90 zł

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły o 10,8% względem lipca 2022 roku, a inflacja w sierpniu wyniosła 10,1%. Choć inflacja powoli zaczyna spadać, cena koszyka zakupowego pozostaje praktycznie niezmienna. Wzrost cen, który utrzymuje się w stałym trendzie, wpłynął na zmianę postaw konsumenckich. W rezultacie coraz większa liczba osób poszukuje okazji cenowych oraz rabatów. W trosce o portfele swoich klientów przychodzi Carrefour, który przygotował specjalną akcję dającą konsumentom zniżki na kolejne zakupy. W ten sposób wprost odpowiada na potrzeby konsumentów i ułatwia im codzienne planowanie domowego budżetu.

Jak oszczędzić nawet 90 zł na zakupach?

W ramach kolejnej edycji Akcji Antyinflacja Carrefour Polska umożliwia swoim klientom otrzymanie kuponów rabatowych na kolejne zakupy. Warunkiem jest zrobienie zakupów wraz z aplikacją Mój Carrefour za minimum 100 zł. Za pierwsze zakupy otrzymują oni rabat 5% na następne zakupy, za drugie 10%, a za trzecie 15%. Otrzymany kupon można wykorzystać od 4 do 28 września 2023 r. od poniedziałku do czwartku. Rabat zostanie naliczony do zakupów za minimum 100 zł i maksymalnie 300 zł.

- Promocja 5, 10, 15 to kolejna odsłona naszej flagowej kampanii antyinflacyjnej. Bony promocyjne, które zyskujemy podczas zakupów “nabijają się” automatycznie w aplikacji. To łatwe i przyjemne oszczędzanie, które w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo ważne. W trosce o naszych klientów stale dążymy do tego, aby produkty w naszych sklepach były dobrej jakości i w niskiej cenie. Akcja Antyinflacja obejmuje nie tylko okresowe promocje, ale także stałe programy lojalnościowe. Kampania opiera się na 5 ugruntowanych już w naszej sieci filarach, takich jak np. Karta Dużej Rodziny czy Karta Seniora. Wszystkie elementy staramy się stale rozwijać, tak aby odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby naszych konsumentów — mówi Marta Baran, dyrektor działu zarządzania relacjami z klientem w Carrefour Polska.

Akcja Antyinflacja

W styczniu br. Carrefour zainicjował Akcję Antyinflacja — zestaw pięciu rozwiązań, usprawniających oszczędzanie podczas zakupów. Elementem kluczowym jest poszerzona oferta produktów marki własnej Carrefour oferująca nawet 30% niższe ceny w porównaniu z markowymi odpowiednikami. Znajduje się w niej ponad 4000 artykułów, w tym świeże produkty z linii Jakość z Natury, wędliny z Naszej Wędzarni Carrefour i wiele innych. Klienci mogą też korzystać z 10% rabatu na weekendowe zakupy za pośrednictwem aplikacji Mój Carrefour oraz wybierać spośród 200 najtańszych produktów marek Simpl i Simpl Choice. Dodatkowo, osoby starsze otrzymują 10% zniżki na wtorkowe, a od sierpnia także czwartkowe, zakupy dzięki Karcie Seniora, a regularne gazetki promocyjne prezentują Super Oferty, obniżając ceny nawet o 50%. Te innowacyjne rozwiązania potwierdzają zaangażowanie Carrefour w zapewnienie korzyści i oszczędności swoim klientom.

Zakupów w ramach akcji można dokonać do 23 września, a kupony otrzymane przy zakupach, wykorzystać do 28 września. Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest na stronie www.carrefour.pl/lp-5-10-15.