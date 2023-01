Akcja kasjerska drogerii dm. Tym razem wesprą zwierzęta

Drogeria dm rozpoczyna nowy rok od zaangażowania w życie lokalnych społeczności. Już w najbliższą sobotę, 28 stycznia w godzinach od 10:00 do 11:0: dm przeprowadzi kolejną akcję kasjerską w sklepie we Wrocławiu, w Centrum Handlowym Marino, przy ul. Paprotnej 7. Tym razem drogeria wesprze Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.