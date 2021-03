Akcja promująca nowy Danone w Żabce zakończona przed czasem

24 lutego Danone wystartował z akcją promującą nowy produkt z linii jogurtów Fantasia w sieci Żabka. W ramach promocji marka miała wydać swoim klientkom 1000 pomadek marki Inglot. Pomimo zwiększenia puli nagród do 2000 pomadek akcja, mająca trwać do 2 marca, zakończyła się już po 3 dniach. Za koncepcję kreatywną i realizację odpowiadała agencja Albedo Marketing.

Akcja "Różne oblicza kobiecości" ruszyła 24 lutego i była realizowana wyłącznie w sklepach sieci Żabka. Celem było wsparcie nowego produktu Danone Fantasia z różową czekoladą. Za zakup 4 sztuk premiowanego produktu za pośrednictwem aplikacji Żappka klientka otrzymywała kod na pomadkę marki Inglot w wybranym kolorze oraz voucher zniżkowy na kolejne zakupy w sklepie Inglot. Marka planowała pierwotnie wydać 1000 pomadek, jednak ogromne zainteresowanie akcją sprawiło, że już pierwszego dnia zadecydowano o zwiększeniu puli nagród do 2000 sztuk. Mimo podwojenia, pula błyskawicznie się wyczerpała, kończąc akcję raptem 3 dni od startu.

- Wpisując się w kontekst dnia kobiet, chcieliśmy z jednej strony wykorzystać wizualne walory produktu na czele z oryginalną kolorystyką, z drugiej zaś odwołać się do piękna kobiecej różnorodności. Wybrzmiewa to na poziomie nagród, ponieważ konsumentki mogły wybrać z palety Inglot taki kolor, który pasuje do nich najlepiej. - komentuje Magda Gajewska-Bogacz, dyrektorka kreatywna i członkini zarządu Albedo Marketing.