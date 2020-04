Akcja "Świat na zakręcie: solidarni w biznesie”: patriotyzm ekonomiczny sposobem na wyjście z kryzysu

Polskie firmy, które chcą wyjść z recesji, muszą grać do jednej bramki. – W obecnej sytuacji patriotyzm ekonomiczny to nie tylko miły gest, czy ładnie brzmiący slogan, ale biznesowa konieczność. Szczególnie że klienci będą coraz uważniej przyglądać się łańcuchowi dostaw w branży spożywczej – mówi Piotr Pietrzykowski, prezes zarządu Green Factory Logistics i pomysłodawca akcji „Świat na zakręcie: solidarni w biznesie”.

W ostatnich tygodniach cały świat w ciągu zaledwie chwili znalazł się na przysłowiowym zakręcie. Zmieniły się nie tylko nasze codzienne zachowania, ale także sposób funkcjonowania biznesu. Dla wielu firm była to prawdziwa rewolucja, do której musiały natychmiast się dostosować. Od tego zależało ich przetrwanie. Jedną z kluczowych branż w tym łańcuchu była logistyka. To ona w dużej mierze pozwala na utrzymanie płynności w handlu i wpływa na kondycję innych podmiotów. Dlatego ten sektor nie może sobie pozwolić na żadne przestoje, czy pauzy. Szczególnie w przypadku transportu produktów świeżych, który wpływa także na bezpieczeństwo żywnościowe Polaków.

Szybkie reagowanie ratuje polskich producentów żywności

Ze względu na odgórne zmiany wynikające z nowych regulacji dotyczących funkcjonowania placówek handlowych i ograniczeń modelu sprzedaży sieci wielkopowierzchniowych, logistyka musiała błyskawicznie zmodyfikować sposób zarządzania wszystkimi operacjami. – Nie da się ukryć, że sytuacja dla nas także była niespodziewana, ponieważ pandemia na skalę ogólnoświatową nie jest czymś łatwym do przewidzenia. Natomiast nasza działalność od zawsze jest oparta na umiejętności reagowania na przeróżne zmienne, stąd funkcjonowanie w oparciu o zmienne scenariusze jest niejako wpisane w nasze DNA. Jesteśmy na to przygotowani i zawsze to, co niespodziewane uwzględniamy, planując zakup nowych technologii, czy floty. Najważniejsze było dla nas, aby dzięki dopasowanym rozwiązaniom pomóc w prowadzeniu biznesu naszym partnerom, wśród których jest mnóstwo polskich, nierzadko rodzinnych firm. To od ciągłości dostaw w tych nieprzyjaznych warunkach zależała kondycja ich biznesu i możliwość utrzymania płynności finansowej. W naszej branży sprzęt jest bardzo ważny, ale najistotniejsza jest niezawodność i terminowość – mówi Piotr Pietrzykowski, prezes zarządu Green Factory Logistics.

Najważniejszym priorytetem było zastosowanie najwyższych procedur bezpieczeństwa. W przypadku dostaw żywności to przede wszystkim stosowanie się do procedur IFS Logistics, czyli zachowanie restrykcyjnych wymagań higienicznych oraz dbanie o zachowanie ciągu chłodniczego i rygorystyczne kontrolowanie temperatury na każdym etapie dostawy. Bezpieczeństwo w rozumieniu łańcucha dostaw to też pełne zabezpieczenie zespołów pracowników. Jak to wygląda w obliczu stanu epidemicznego? Otóż najważniejsza jest redukcja możliwości zachorowania wśród pracowników i zachowanie ciągłości łańcucha dostaw. Oprócz środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek, pracy zdalnej stosowane są zasady dywersyfikacji pracowników na mniejsze, odizolowane zespoły oraz ograniczenie w zakresie kontaktów zawodowych.