Akcja Winiar ponownie w salonikach Kolportera

W sieci saloników Kolportera rozpoczęła się akcja samplingowa „WINIARY Pasta z pomysłem na…”. To już kolejna akcja, w której rozdawane są saszetki tej marki.

Do 31 maja br. lub do wyczerpania zapasów w 350 salonikach Kolportera wydawane będą saszetki „WINIARY Pasta z pomysłem na…” pełne przypraw i komponentów do stworzenia wyjątkowej potrawy. Aby otrzymać saszetkę, wystarczy kupić jeden z wybranych tytułów prasowych objętych promocją.

– To kolejna akcja, w której w naszych salonikach wydawane są saszetki „WINIARY Pasta z pomysłem na…”. Pierwszą organizowaliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 2020 roku. Klienci, którzy kupili jeden z wybranych tytułów, otrzymywali sampla w postaci saszetki. Wówczas wydaliśmy 150 000 saszetek, a akcja trwała do 31 stycznia 2021 b.r. – mówi Aleksandra Patek, koordynator ds. Promocji i Sprzedaży Działu Marketingu Kolportera.

Przypomnijmy, że w ubiegłych latach w sieci saloników kilkukrotnie przeprowadzane były programy konsumenckie, w których do odebrania były np. deski do krojenia czy fartuchy przydatne podczas gotowania.