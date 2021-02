Akcje promocyjne Milki w sieciach sklepów Carrefour i Tesco

Milka wspiera polskich skoczków, fot. mat. pras.

Milka w ramach trwającej kampanii „Milka. Cała Polska Sercem z naszymi” zachęca fanów zimowych sportów nie tylko do wspólnego kibicowania, ale i do udziału w akcjach konsumenckich, realizowanych m.in. w sieciach sklepów Carrefour i Tesco.

19 stycznia br. w sieci sklepów Carrefour wystartowała wyjątkowa akcja promocyjna typu buy&get, w której za zakup produktów Milka za minimum 20 złotych (z wyjątkiem lodów, jogurtów oraz kanapek mlecznych Milka), konsumenci mogą odebrać nauszniki Milka za 1 grosz.

Klienci wszystkich sklepów sieci Carrefour znajdujących się na terenie Polski, mogą brać udział w promocji wielorazowo. Akcja promocyjna trwa do 13.02.2021 r. lub do wyczerpania puli gadżetów, a jej regulamin jest dostępny na stronie www.carrefour.pl.

Sieć sklepów Tesco również przygotowała dla swoich klientów wyjątkową akcję konsumencką, która rozpoczęła się 2 lutego 2021 r. Konkurs „Kibicuj z Milka”, w ramach którego można wygrać jedną z 5 kart przedpłaconych do sklepu Decathlon o wartości 300 zł każda oraz 1 z 3 voucherów do biura podróży o wartości 10 000 zł każdy, potrwa aż do 1 marca 2021 r. (z wyłączeniem niedziel 7, 14, 21 i 28 lutego 2021 r.). Co należy zrobić, aby wziąć w nim udział? Wystarczy dokonać zakupu dowolnych produktów marki Milka (sprzedażą promocyjną nie są jednak objęte lody, jogurty oraz kanapki mleczne Milka), zachować paragon, a następnie dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie na stronie www.kibicujzmilka.pl oraz wykonać zadanie konkursowe.

Każdy osoba biorąca udział w akcji konsumenckiej, może otrzymać tylko jedną nagrodę. Regulamin promocji można znaleźć na stronie www.kibicujzmilka.pl.