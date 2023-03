Akcje warte 20 miliardów. Dino bije rekordy na polskiej giełdzie

Dino to sieć sklepów spożywczych, która zyskała na popularności w ostatnich latach, dzięki czemu osiągnęła wartość rynkową na poziomie 38,91 miliarda złotych. Biernacki jest znany z dbałości o każdy szczegół w prowadzeniu biznesu, co przyczyniło się do rozwoju marki oraz zyskania zaufania klientów.