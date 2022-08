Akcyza na alkohol będzie wyższa. Ceny w górę

Podwyżka akcyzy jest następstwem ustawy uchwalonej pod koniec zeszłego roku, która stopniowo podnosi stawki akcyzy m.in. na alkohol i wyroby tytoniowe. Podwyżki zaczęły się w 2022 roku i zostały rozłożone w czasie do 2026 r.

Jak podano w uzasadnieniu przepisów, „podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów.

Ministerstwa Finansów prognozuje, że w 2023 roku po podwyżce akcyzy:

butelka wódki (0,5 l) - średnia cena wzrośnie z 23,50 zł do 24,40 zł,

butelka wina (0,75 l) - średnia cena wzrośnie z 20,16 zł do 20,25 zł,

butelka piwa (0,5 l) - średnia cena wzrośnie z 2,86 zł do 2,9 zł,

paczka papierosów (20 szt.) - średnia cena wzrośnie o 42 gr,

tytoń do palenia (100 g) - średnia cena wzrośnie o około 4,15 zł.