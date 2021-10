Akcyza na alkohol ma wzrosnąć o 10 proc. Jak zmienią się ceny w sklepach?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o "indeksacji" stawek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Zawiera znaczące podwyżki.

Powodem podwyżek jest - jak deklaruje resort finansów - troska o zdrowie Polaków i "zniwelowanie skutków inflacji".

Skumulowany przychód budżetu państwa z tytułu tych podwyżek (w cenach stałych) ma wynieść 103,7 mld zł do 2031 roku.

W piątek do Sejmu trafił projekt ustawy o „indeksacji stawek akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe. W tym przypadku słowo „indeksacja” oznacza podwyżki. I to znaczące. Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2022 r akcyza na alkohol, wino, piwo (z wyjątkiem cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc.) wzrośnie o 10 proc. W latach 2023-27 ta danina ma rosnąć o 5 proc. rocznie.

W sumie akcyza wzrośnie z 6275 zł za hektolitr czystego alkoholu obecnie do 8811 zł w 2027 roku czyli o ponad 40 proc. Według wyliczeń resortu w wyniku tych podwyżek cena 0,5 l butelki wódki wzrośnie z 22 zł obecnie do 28,2 zł w 2027 roku.

Akcyza na wino wzrośnie w tym czasie ze 174 zł za hektolitr obecnie do 245 zł w 2027 roku. Zdaniem Ministerstwa Finansów ta podwyżka nie spowoduje znaczącego wzrostu cen – butelka wina ma zdrożeć z 20 zł obecnie do 20,65 zł w 2027 r.

Akcyza na piwo ma wzrosnąć z 8,57 zł za hektolitr do 12,4 zł. Cena butelki piwa ma wzrosnąć za sprawą tej podwyżki z 2,80 zł obecnie do 3,06 zł w 2027 roku.

całość na wnp.pl