Akcyza na alkohol wzrośnie o 10 proc., na papierosy o 5 proc. Ile będą kosztować używki?

Główna zmiana to podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata – po 5% r/r w latach 2023-2027 (w przypadku alkoholu) oraz po 10% w latach 2023-2027 (w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich).

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie:

- stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10% (podwyżka nie obejmie cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obj.),

- minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy,

- stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%.

- zostanie też wprowadzona minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. akcyza przełoży się na wzrost cen o:

Wódka 40%: wzrost opodatkowania na butelce (0,5l) o ok. 1,50 zł

Wino: wzrost opodatkowania na butelce (0,75l) o ok. 16 gr

Piwo: wzrost opodatkowania na puszce (0,5l) o ok. 6 gr

Papierosy: wzrost opodatkowania za paczkę (20 szt.) o ok. 30 gr

Wyroby nowatorskie: wzrost opodatkowania na cenie paczki wyniesie ok. 1 zł.

W kolejnych latach 2023-2027 rząd proponuje:

- co roku 5% podwyżkę akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry)

- co roku 10% podwyżki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

Konsultacje społeczne projektu ustawy potrwają od 8 do 15 października 2021 r. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać na adres sekretariat.pa@mf.gov.pl.

Propozycja zmiany zasad opodatkowania wyrobów tytoniowych będzie również przedmiotem konsultacji z branżą tytoniową w ramach drugiego Forum Akcyzowego, które odbędzie się w dniach 12-13 października br. Obrady forum będą transmitowane na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.