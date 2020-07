Alarm bombowy w Agorze w Bytomiu

Do administratora Agora Bytom dotarła informacja o możliwym podłożeniu na terenie obiektu ładunku wybuchowego. Do zdarzenia doszło 11 lipca ok. godz. 17:30. Wszyscy klienci zostali ewakuowani z budynku - informuje dziennikzachodni.pl.

Administrator bytomskiej Agory otrzymał informacje, że na terenie obiektu mógł zostać podłożony ładunek wybuchowy.

- Natychmiast po otrzymaniu tej informacji zdecydowano się rozpocząć ewakuację klientów, którzy znajdowali się na ternie galerii handlowej. Następnie funkcjonariusze policji rozpoczęli przeszukiwać obiekt – mówi asp. sztab. Rafał Wojszczyk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Z obiektu ewakuowanych zostało kilkaset osób. Pracujący na miejscu funkcjonariusze zmierzają do końca poszukiwać ewentualnego ładunku.