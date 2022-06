Aldi będzie zatrudniał szybciej - nowa technologia pomoże działom HR

ALDI konsekwentnie rozwija się w Polsce, a otwierając nowe sklepy zwiększa poziom zatrudnienia i digitalizuje procesy rekrutacyjne.

Sieć wdrożyła właśnie nowe narzędzie – Harver, wykorzystywane do zatrudniania kandydatów aplikujących na stanowisko pracownika sklepu, zastępcy kierownika oraz kierownika sklepu.

Dzięki niemu czas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych w ALDI został skrócony o 52%. Dyskonter odświeżył również stronę praca.aldi.pl.

Z rozwiązań platformy Harver docelowo korzystać ma cała grupa ALDI Nord. Dotychczas wdrożenie odbyło się już w kilku krajach zwiększając efektywność procesów rekrutacyjnych.

Co to jest Harver?

Harver to digitalowe narzędzie, które dzięki wykorzystaniu elementów video oraz szczegółowo sformułowanym pytaniom aplikacyjnym już na wstępnym etapie umożliwia kandydatom zapoznanie się z realiami pracy w sklepach ALDI. Rekruterom zaś pozwala na precyzyjne dobranie pracowników do danego stanowiska. Z danych Grupy ALDI Nord wynika, że 20% osób zatrudnionych przy wykorzystaniu systemu Harver stanowią pracownicy idealnie dopasowani do stanowiska, co przekłada się także na zmniejszenie ich fluktuacji aż o 42% w krajach Grupy, w których nastąpiło wdrożenie.

- W ALDI napędzają nas ludzie – klienci i pracownicy, to oni są w centrum naszego zainteresowania. Dlatego w komunikacji związanej z polityką zatrudnienia oraz w procesach rekrutacyjnych konsekwentnie skupiamy się na tym, by wzmocnić autentyczność przekazu, by pokazać realia pracy w branży i ludzi, którzy stoją za marką ALDI. Im bardziej będziemy szczerzy i dokładnie określimy swoje cele, tym łatwiej dobierzemy osoby, z którymi rozwiniemy zespoły kompetentnych i życzliwych pracowników. Harver jako narzędzie doskonale wspiera nasze procesy rekrutacyjne, optymalizując jednocześnie czas poświęcony na preselekcję kandydatów. Dzięki automatyzacji już w prostym, online’owym formularzu aplikacyjnym stawiamy kandydatom pytania odnoszące się do konkretnych sytuacji z życia sklepu, co daje im wyobrażenie na temat pracy, a nam pozwala zaprosić do współpracy najlepiej dopasowanych kandydatów – mówi Anna Goleniowska Dyrektor Obszaru HR ALDI w Polsce.

Jak działa Harver?

ALDI wykorzystując platformę Harver przygotowało aplikację online bazującą na zasadzie testu wielokrotnego wyboru. Odczytanie zadań urozmaicają video scenki rodzajowe, które sugestywnie ilustrują pracę w sklepach. W ramach każdego procesu kandydaci przechodzą przez intuicyjny formularz, a następnie rozwiązują test, wysyłając swoje zgłoszenie. Mogą to zrobić w dowolnym dla siebie czasie i miejscu - z platformy Harver można bowiem korzystać na wszystkich urządzeniach i systemach operacyjnych. Jest ona podłączona do systemu ATS (Applicant Tracking System), co gwarantuje bezpieczeństwo danych podczas cyfrowego obiegu dokumentów.

Dyskonter przygotował także nową odsłonę strony praca.aldi.pl. Nowa zakładka została stworzona w oparciu o historie pracowników, najczęściej pojawiające się pytania, newsy i wartości.

ALDI w Polsce posiada 209 sklepów i zatrudnia ponad 3700 pracowników.

ALDI Polska jest częścią grupy przedsiębiorstw ALDI Nord – jednego z wiodących międzynarodowych detalistów.