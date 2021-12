Aldi, Carrefour, Kaufland, Auchan, Biedronka i Lidl - jakie prezenty dostaną pracownicy handlu?

Pracownicy sklepów jak co roku mogą liczyć na benefity z okazji Bożego Narodzenia.

Najczęściej dostają bony zakupowe oraz karty przedpłacone.

Z badań rynkowych wynika, że ten rok będzie szczególny, jeśli chodzi o świąteczne podarunki.

Zapytaliśmy najpopularniejsze sieci handlowe na jakie benefity mogą liczyć w tym roku ich pracownicy. Oto zebrane przez nas odpowiedzi.

Karta przedpłacona i paczka żywnościowa w Kauflandzie

Sieć Kaufland, która ma w naszym kraju prawie 230 sklepów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników informuje, że zgodnie z przyjętą praktyką każdy pracownik firmy z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzyma zarówno kartę przedpłaconą do wykorzystania w sklepach sieci, jak i paczkę z artykułami spożywczymi.

2,5 mln zł na bonusy w Aldi

Przedstawiciele sieci Aldi podkreślają, że firma przykłada bardzo dużą wagę do budowania przyjaznej atmosfery i poczucia jedności wśród pracowników.

- Zdajemy sobie bowiem sprawę, że takie podejście przekłada się na lojalność i zaangażowanie w codzienną pracę. Nasi pracownicy mają możliwość korzystania z pakietów zdrowotnych dofinansowywanych przez pracodawcę oraz pakietów sportowych w ramach współpracy z Medicover Sport. Pracownicy sklepów, magazynu oraz pracownicy zatrudnieni w biurach na stanowiskach specjalistycznych mogą korzystać z comiesięcznego zasilenia karty przedpłaconej na zakupy w sklepach ALDI. Jak co roku firma przygotowała również coś specjalnego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Sieć zasili karty przedpłacone dodatkową kwotą w ramach bonusu świątecznego i noworocznego. Łączna kwota jaką ALDI przeznaczy na tą okazję to kwota blisko dwóch i pół miliona złotych - mówi nam Iwona Stolarczyk, specjalista ds. PR sieci.

800 zł bonusu świątecznego w Lidlu

Pracownicy sieci Lidl otrzymają kupony rabatowe o łącznej wartości 800 zł. Oprócz pracowników z kuponów skorzystają także współpracownicy oraz osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci.

- Pracownicy zrealizują kupony za pomocą aplikacji zakupowej Lidl Plus, która pozwala na skorzystanie z oferty zniżek w sklepach sieci (...) Lidl Polska pragnie dotrzeć ze swoją aplikacją do jak największego grona użytkowników, dlatego pracownicy będą mogli zaprosić do udziału w akcji dowolnie przez siebie wybrane osoby, w tym swoich bliskich – podała firma.

Oprócz kuponów rabatowych zatrudnieni otrzymają także paczki dla najmłodszych, czyli wszystkich dzieci pracowników do 13 roku życia. Prezenty są zróżnicowane ze względu wiek dzieci. - W ten sposób powstały 4 rodzaje paczek z uwzględnieniem odmiennych potrzeb i upodobań maluchów. W pakietach znajdą się m.in. zabawki dla niemowląt, zestawy do rozwoju motorycznego, drewniane zabawki, gry i puzzle oraz mikrofony karaoke. Starsze dzieci mogą się również spodziewać słodkości. W tym roku do dzieci pracowników trafi 21,5 tys. pakietów świątecznych - podaje Lidl.

Rabaty w sklepach Biedronka

Sieć Biedronka podała, że rabaty w wysokości do 1000 złotych dla pracowników i wybranych współpracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych i biur Biedronki trafią przed Bożym Narodzeniem do ich rąk w uznaniu ich wyjątkowego wysiłku w mijającym roku. Vouchery będzie można zrealizować w sklepach sieci do końca stycznia 2022 r.

Oprócz wspomnianych rabatów w postaci voucherów przysługujących pracownikom na stanowiskach niemenedżerskich i wybranych współpracownikom, z okazji świąt wszyscy pracownicy sieci Biedronka otrzymają również dodatkowe zasilenie finansowe w postaci specjalnych e-kodów, również do wykorzystania podczas zakupów w sklepach sieci. To nowe rozwiązanie, w miejsce pracowniczych kart przedpłaconych. Kwota świątecznych rabatów w postaci voucherów wyniesie 67 mln zł, a zasileń e-kodami 37 mln zł. Łączne wsparcie pieniężne dla pracowników od sieci Biedronka przekroczy tym samym 100 mln zł. Vouchery świąteczne będą finansowane spoza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jak co roku Biedronka przygotowała również paczki świąteczne dla osób zatrudnionych w sieci oraz ich dzieci. Rozda blisko 77 tysięcy paczek dla dorosłych oraz 75 tysięcy dla ich dzieci czyli w sumie ponad 150 tys. sztuk. Zatrudnieni otrzymają walizki kabinowe wypełnione m.in. kompletami ręczników oraz kosmetyczkami i słodyczami. Wzory walizek zostały przygotowane na specjalne zamówienie Biedronki. Paczki dla dzieci pracowników są podzielone na przedziały wiekowe: 0-2 lat, 3-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat. Grupy 3-6 i 7-10 są nowe, co pozwoliło lepiej dostosować prezenty.

Kupony rabatowe i bony świąteczne w Carrefour

Sieć Carrefour podkreśla, że grudzień to najgorętszy okres handlowy w całym roku. W tym roku firma poszerzyła listę bonusów przygotowanych dla swoich pracowników przed Świętami Bożego Narodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w strukturach sklepów na wybranych stanowiskach o profilu wykonawczym i operacyjnym premia za czwarty kwartał 2021 roku podwyższona zostanie jednorazowo o 50%.

Ponadto Carrefour będzie kontynuował wypłacanie premii za cele indywidualne za IV kwartał 2021 roku wszystkim pracownikom sklepów.

We wszystkie czwartki w grudniu 2021 roku pracownicy Carrefour będą mogli skorzystać też z podwojonego rabatu na zakupy w sieci z kartą pracownika. W te dni pracownicy sieci zaoszczędzą 20% na swoich zakupach.

Firma zdradza, że w tym roku świąteczne karty podarunkowe Carrefour przyznawane w ramach działalności socjalnej będą opiewały na wyższe kwoty. Zależnie od wynagrodzenia, pracownicy firmy otrzymają bony o łącznej wartości 1000, 800 lub 600 zł. Do bonów podarunkowych wydane zostaną również kupony rabatowe - Gwiazdkowy Pakiet Podarunkowy.

Bony o wartości 700 zł w Auchan

W tym roku zarząd Auchan w podziękowaniu za zaangażowanie i mobilizację pracowników podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych, noworocznych bonów zakupowych o wartości 700 złotych dla pracowników sklepów i e-commerce. Kwota przyznanych bonów jest o 40% wyższa niż w ubiegłym roku.

- Auchan, oferuje swoim pracownikom także liczne benefity pozapłacowe, dzięki którym zyskują oni konkretne korzyści. Są to: doładowania kart zakupowych w wysokości kilkuset złotych, których dokładna wartość jest uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika, bony pracownicze, których wysokość jest uzależniona od stażu pracy, stały rabat 5% na zakupy. Łączna wartość benefitów świąteczno-noworocznych wyniesie średnio 1200 zł na pracownika. Dodatkowo, ze środków ZFŚS, fundowane są m. in. bilety do kina, karnety na siłownię, wczasy pod gruszą, czy paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci - mówi Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Auchan nagradza bonami noworocznymi także nowych pracowników. Pracownicy, którzy podejmą pracę w sklepach do 1 grudnia 2021 roku mogą liczyć nie tylko na standardowe benefity takie jak ubezpieczenie medyczne i stomatologiczne, akcje pracownicze i premie, ale po raz pierwszy w tym roku także na bony w wysokości 300 zł oraz rabat na wszystkie zakupy już w grudniu.

Wyliczenia Sodexo: 485 zł dla jednego pracownika

Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, mówi nam, że z badań rynkowych wynika, że ten rok będzie szczególny, jeśli chodzi o świąteczne bonusy i podarunki. Mówi się wręcz o rekordowo dużym zainteresowaniu pracodawców dodatkowymi działaniami.

- My również obserwujemy, że z roku na rok pracodawcy zwiększają kwoty, które chcą wydać na świąteczne karty podarunkowe dla pracowników. Szacujemy, że w tym roku pracodawcy przeznaczą ok. 485 zł dla jednego pracownika. Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem dla zatrudnionych, co również potwierdzają nasze badania. Wynika z nich, że wydatki świąteczne stanowią - zaraz po wakacjach letnich - największe wyzwanie dla pracowniczego portfela, dlatego to właśnie benefity finansowe cieszą się tak dużą popularnością. Karty i bony podarunkowe są sprawdzonymi świadczeniami, wskazywanymi przez respondentów jako jedna z najlepszych form prezentu świątecznego i to właśnie z tej okazji pracownicy najczęściej je otrzymują (70% wskazań). Co więcej, karty przedpłacone należą do najbardziej pożądanych benefitów, które zdaniem pracowników powinny znaleźć się w ofercie pracodawców - wyjaśnia Arkadiusz Rochala.

Jego zdaniem karty podarunkowe świetnie wpisują się w trendy i zmiany, które już teraz zachodzą w obszarze świadczeń pozapłacowych, a ich rola będzie cały czas rosła. Pracodawcy starają się bardziej dopasować do potrzeb i preferencji pracowników, a także do coraz bardziej hybrydowego i cyfrowego otoczenia.

- Na znaczeniu zyskują benefity tradycyjne, sprawdzone, które wspierają budżet domowy i tym samym dobrostan i motywację pracowników, tak jak to się dzieje w przypadku Kart Podarunkowych Sodexo. Dla firm atrakcyjne są takie rozwiązania benefitowe, które można stosować nie tylko w ramach pracy stacjonarnej, ale też w modelu hybrydowym i zdalnym. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa zapewniają prezenty wirtualne, które nie wymagają dystrybucji. Sodexo wdrożył w ubiegłym roku wirtualną kartę przedpłaconą, dzięki której można dokonywać płatności zarówno offline, jak i online. Dodatkowo jest to rozwiązanie przyjazne środowisku - nie marnujemy papieru i plastiku, co dobrze współgra z oczekiwaniami świadomych ekologicznie pracowników - dodaje.

Polski rynek handlu e-commerce rośnie cały czas w siłę - jak wynika z analizy PwC, średnioroczny wzrost to 12%, a w 2026 r. wartość brutto rynku będzie na poziomie 162 mld zł. Z kolei dane cashless.pl pokazują, jak bardzo upowszechniają się zbliżeniowe płatności mobilne - liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych wzrosła w ciągu kwartału o ponad 700 tys. sztuk, a w ciągu roku o prawie 2,5 mln.

Warto też zauważyć, że prawie co dziesiąta transakcja zbliżeniowa w Polsce realizowana jest mobilnie. Najbardziej atrakcyjne będą zatem te benefity, które wpiszą się w trend hybrydowości, digitalizacji i wirtualizacji - podsumowuje dyrektor Sodexo.

Rąk do pracy brak. Benefity narzędziem walki o pracownika

Jak wynika z danych Grupy Progres, w branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest 1,5 – 2 mln osób. W drugim kwartale bieżącego roku najwięcej nowych miejsc pracy powstało w handlu (i naprawie pojazdów samochodowych) – 28,7 tys. Mimo, że w analogicznym okresie zlikwidowano 12,9 tys. miejsc pracy to i tak ten właśnie sektor zwiększył swój popyt na pracowników o 15,8 tys. osób. Zapotrzebowanie było i jest widoczne również w Centralnej Bazie Ofert Pracy. W ciągu ostatnich 30 dni umieszczono tam w sumie 535 ogłoszeń oferujących etat dla 1 158 kasjerów i sprzedawców. Według Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w IV kwartale 2021 r. prognozowany wzrost zatrudnienia w sklepach wyniesie 7 proc. Pracodawcy z sektora handlowego muszą więc stanąć do rywalizacji o kandydatów i muszą się bardzo starać, by tę rywalizację wygrać, bo ogłoszeń nie brakuje, a zainteresowanych nimi niestety tak. Oprócz standardowych wynagrodzeń pracodawcy walczą więc benefitami, ale czy to wystarczy?