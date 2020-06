Aldi deklaruje sfinansownie rozbudowy nieruchomości, które zostaną wynajęte sieci

Aldi szuka działek pod inwestycje. Firma ostatnio podała, że w najbliższych latach chce nawet potroić liczbę otwieranych sklepów. Sieć interesują grunty o powierzchni od 3 tys. mkw. w przypadku kupna i lokale o pow. od 800 mkw. (najem, kupno).

Sieć ma osiem regionalnych biur, które zajmują się pozyskiwaniem nieruchomości. Regionalne oddziały mieszczą się w: Luboniu, Krakowie, Wrocławiu, Chorzowie, Gdańsku, Warszawie, Lublinie oraz Szczecinie.

W przypadku najmu lokalu firma jest w stanie sfinansować przebudowę oraz rozbudowę pod market Aldi.

Aldi aktualnie posiada w Polsce 141 sklepów. W minionym roku otwartych zostało 6, zaś od stycznia sieć otworzyła 4 nowe sklepy.

- Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę. Niezmiennie w ich doborze kierujemy się precyzyjnie dobranymi lokalizacjami ze szczególną dbałością o komfort i doświadczenia zakupowe naszych klientów – mówił ostatnio Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce.