Aldi: Do 2030 r. wszystkie sklepy będą korzystały z energii odnawialnej

Grupa aktualnie w centrum zainteresowania stawia przede wszystkim cele związane z redukcją gazów cieplarnianych i deklaruje, między innymi, że najpóźniej do 2030 r. wszystkie kraje będą korzystały w 100% z energii odnawialnej.

Poprzedni cel klimatyczny Grupy, wyznaczał 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych do końca 2021 roku. Został on osiągnięty ponad miarę i sieć może pochwalić się zredukowaniem emisji o 48,3% w porównaniu do roku 2015.

Energia słoneczna działa dla Aldi

Dane z opublikowanego raportu wskazują także na to, że ALDI Nord osiągnęło 89% wzrost powierzchni fotowoltaicznej na dachach sklepów i centrów dystrybucyjnych w stosunku do 2020 roku. Tego typu inicjatywy sprawiają, że aktualnie ALDI Nord wykorzystuje 72% prądu wytworzonego przez energię słoneczną, a pozostałą część przekierowuje do sieci energetycznej.

- Chcemy umożliwić wszystkim klientom robienie zakupów bezpiecznie i odpowiedzialnie, dlatego nasz model biznesowy opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju - działamy efektywnie i umożliwiamy odpowiedzialną konsumpcję.Koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu zasobów. Poprzez odpowiedzialne podejście do zasobów możemy bezpośrednio wpływać na koszty naszej działalności oraz przyczyniać się do ochrony klimatu i środowiska – mówi Katarzyna Bawoł, kierownik ds. jakości i odpowiedzialności przedsiębiorstwa ALDI Polska.

Nowe cele Aldi

Grupa wyznaczyła sobie również nowe cele, zobowiązując się do redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 55% do 2030 roku, w stosunku do roku 2020 i deklaruje, że najpóźniej do 2030 r. wszystkie kraje będą korzystały w 100% z energii odnawialnej. Jest to najbardziej ambitny cel, jaki wyznaczyło sobie ALDI Nord. Przedsiębiorstwa z Grupy podjęły również decyzję, że do 2024 roku 75% dostawców będzie również czynnie realizować politykę ograniczającą emisję gazów cieplarnianych w ramach dostarczanych produktów i usług.

Przykładem działań realizujących te cele jest między innymi wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania danymi energetycznymi we wszystkich sklepach i centrach dystrybucyjnych, które pomagają monitorować i zmniejszać zużycie energii, zastępowanie czynników chłodniczych alternatywami bardziej przyjaznymi dla klimatu ( zamrażarki są przestawiane na naturalny czynnik chłodniczy propan, który ma bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia).

Aldi w Polsce coraz bardziej eko

W centrach dystrybucyjnych ALDI w Niemczech, Belgii i Danii do oświetlenia wnętrz stosowane są wyłącznie lampy LED. Konwersja na LED planowana jest lub wdrażana również w centrach dystrybucyjnych we Francji, Holandii, Polsce i Hiszpanii. Od momentu przejścia na oświetlenie LED, Grupa ALDI Nord była w stanie zaoszczędzić do 3 000 ton emisji CO2 rocznie. Obniżając poziomy temperatury w centrach dystrybucyjnych do 16-17°C oraz realizując środki izolacyjne dla komór chłodniczych, fasad i dachów, ALDI przyczynia się do wydajnego i zoptymalizowanego zużycia energii.

ALDI wnosi również wkład w rozwój bardziej zrównoważonych opakowań i tworzenie funkcjonalnej gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi celami, do 2025 roku 40% owoców i warzyw w każdym kraju z Grupy ALDI Nord ma być sprzedawanych bez opakowań. Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął ten cel już dziś, oferując klientom aż 60% niepakowanych warzyw i owoców. Dla tych produktów, które wymagają opakowania, używane są opakowania przyjazne dla środowiska. W ostatnich miesiącach w sieci pojawił się nowy model papierowych toreb zakupowych – w 100% nadających się do recyklingu, wykonanych z niebielonego chlorem papieru FSC pokrytego wodorozcieńczalną farbą ekologiczną, wprowadzone zostały także do obrotu specjalne woreczki wielokrotnego użytku, wykorzystywane dla owoców i warzyw.

ALDI w Polsce posiada 209 sklepów i zatrudnia ponad 3700 pracowników.