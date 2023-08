Aldi informuje o godzinach otwarcia w najbliższą niedzielę handlową

27 sierpnia zgodnie z obowiązującymi przepisami wypada niedziela handlowa. Oznacza to, że otwarte mogą być wszystkie małe i duże sklepy, w tym także dyskonty spożywcze. Sklepy ALDI w niedziele handlowe otwarte są w godzinach od 9.00 do 20.00 i tak też będzie w najbliższą niedzielę. Dla klientów dyskonter przygotowała liczne promocje.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku handlowym sieć sklepów ALDI obniżyła właśnie ceny regularne ponad 400 produktów z całego asortymentu. Wśród artykułów objętych obniżką można znaleźć przekrój wszystkich kategorii uwzględniając podstawowe artykuły na codzienne zakupy. - Decyzja o obniżeniu cen na tak dużą liczbę produktów jest wyrazem zaangażowania ALDI w spełnianie potrzeb konsumentów oraz w dążeniu do zapewnienia im lepszego doświadczenia zakupowego – podsumowuje Aldona Rogulka-Biskowska, Kierownik Działu Zarządzania Kampaniami i Aktywacją Klientów ALDI.

Jakby tego było mało, w ALDI dokładnie do 27 sierpnia trwa tydzień produktów XXL, co w połączeniu z trwającą od ponad roku promocją zawsze od jednej sztuki daje wyjątkową okazję do oszczędnych zakupów. Z niedzielnych zakupów mogą także skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy wciąż nie skompletowali wyprawki szkolnej. Od początku miesiąca dyskonter prowadzi bowiem sprzedaż limitowanej kolekcji artykułów szkolnych z COŚkami. To idealne uzupełnienie szerokiej oferty przygotowanej przez ALDI w ramach akcji Back to School.