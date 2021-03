ALDI jest kobietą - panie stanowią 70% kadry managerskiej i kierowniczej

W lutym 2021 roku sieć dyskontów Grupy ALDI Nord podpisała Zasady Wzmacniania Pozycji Kobiet - Women's Empowerment Principles . Dokument ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczy promowania równości płci i wspierania praktyk biznesowych sprzyjających silnej pozycji kobiet w miejscu pracy. W Polsce kobiety stanowią ponad 80% wszystkich pracowników ALDI.

Grupa ALDI Nord, do której należy sieć dyskontów ALDI Polska, dołączyła do społeczności uznającej Zasady Wzmacniania Pozycji Kobiet (Women’s Empowerment Principles) w zakresie równości płci zawartej w agendzie 2030 i Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

– Zależy nam na rozwoju sieci, dlatego dla nas liczą się przede wszystkich umiejętności i staż. W dziale sprzedaży mamy sztywne widełki płacowe, na które płeć pracownika nie ma wpływu. Z kolei w innych działach, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, bierzemy pod uwagę tylko kompetencje i doświadczenie – mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich ALDI Polska. – Wśród naszych pracowników zdecydowana większość to panie. Co ciekawe, stanowią one aż 70% kadry managerskiej i kierowniczej, dlatego z dumą mogę powiedzieć, że ALDI jest kobietą – dodaje Goleniowska.

Przeczytaj także: Kobietom w biznesie wciąż pod górkę

Statystycznie w całej Grupie ALDI Nord kobiety stanowią 2/3 ogółu pracowników.