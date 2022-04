Aldi: Kategoria gotowych wypieków przed Wielkanocą rośnie w naszych sklepach o 90%

Przygotowania do Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy, to zawsze najbardziej intensywny czas dla handlu detalicznego. Jako uważny i świadomy przedsiębiorca ALDI analizuje trendy konsumenckie, by wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz inspirować ich do dalszych zakupów. Dyskonter przyjrzał się, w których kategoriach, w ostatnich latach, odnotował największe wzrosty.

Kategoria alkoholi cieszy się w okresach przedświątecznych dużym zainteresowaniem

Jak wynika z badań własnych ALDI już nawet 3 tygodnie przed Wielkanocą rośnie sprzedaż w kategoriach, które służą np. do wypieku ciast. I tak: składniki do pieczenia (mąki, cukier, proszek do pieczenia) przyjmują wartości dwukrotnie wyższe niż ich średnie obroty, a masła, mleka i śmietany rosną o 50%. Klienci ALDI również chętnie korzystają z ciast oferowanych w sklepie - kategoria gotowych wypieków rośnie w tym okresie aż o 90%. Również kategoria alkoholi cieszy się w tych okresach dużym zainteresowaniem klientów. Polacy chętniej sięgają po wina (zwykłe oraz musujące) oraz alkohole mocniejsze.

Przeczytaj także: Lidl z ofertą produktów na wegańską Wielkanoc

Mięso z kaczki częściej wybierane, niż mięso z kurczaka

Tradycyjnie wyroby wędliniarskie są grupą, po którą klienci ALDI w okresie przedświątecznym sięgają chętnie, a kategoria ta rośnie o ponad 50%. Podobnie silne wzrosty dotyczą świeżego mięsa. Co ciekawe, klienci ALDI w tym czasie częściej wybierają mięso z kaczki niż z kurczaka. Specjalnie z myślą o konsumentach, którzy poszukują bardziej wyszukanych smaków w tej kategorii ALDI włączył w tym roku do oferty także mięso z jelenia, czy królika.

Równie dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju słodycze. Poza uwielbianymi czekoladami marki własnej i słynnej Orzechowej z okienkiem, klienci najczęściej sięgają po oferty specjalne, okazjonalne słodycze wielkanocne, jak czekoladowe jajka i zajączki.

ALDI obserwuje również zwiększone zainteresowanie produktami z oferty non-food. Z uwagi na charakter świąt, są to głównie rzeczy, które można ofiarować dzieciom w prezencie, jak zabawki, książki, odzież dziecięca, czy takie, które posłużą do przyrządzenia świątecznych potraw, udekorowania stołu, czy przygotowania tradycyjnego koszyczka.