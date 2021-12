Aldi kolejnym dyskontem z ofertą książek

- Dotychczasowa akcyjna sprzedaż książek w ALDI cieszyła się dużą popularnością, dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować klientom dostęp do kolejnych ciekawych tytułów najbardziej poczytnych autorów – komentuje Piotr Szewczyk, kierownik kategorii Non Food w ALDI - Ofertę konstruujemy tak, by była atrakcyjna dla całych rodzin. Z uwagą obserwujemy trendy na rynku wydawniczym, chcemy, by nasi klienci mogli kupić u nas książki, o których jest głośno i które kojarzone są z listami bestsellerów – dodaje.

Wśród tytułów dostępnych w ALDI znaleźć można „Czułą przewodniczkę” Natalii de Barbaro, kryminały Remigiusza Mroza i Wojtka Chmielarza, biografię Magdy Gessler, czy serię poradników. Gratką jest oferta dla najmłodszych czytelników – seria „Kicia Kocia” czy „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.

W Biblioteczce ALDI znajdą się książki dla dzieci od 6,49 zł a dla dorosłych od 24,99 zł. Bieżąca oferta ważna jest do wyczerpania zapasów.

Oferta książkowa cieszy się duża popularnością wśród klientów Biedronki i Lidla.