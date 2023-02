Aldi likwiduje kasy samoobsługowe z powodu kradzieży

Kasy samoobsługowe są szczególnie popularne wśród uczniów. Sklep Aldi Süd w Niehler Kirchweg w Kolonii jest przepełniony w porze lunchu. Ze względu na okoliczne gimnazja i technikum w przerwach przy kasach robi się zamieszanie. Niektórzy to wykorzystują.

Okazuje się, że ​​w oddziale skradziono sporo produktów. Mówi się, że młodzi ludzie wynoszą ze sobą więcej bułek i napojów, niż kupili. Zwłaszcza artykuły bez kodu kreskowego powodują zatory przy kasach w okresach szczytu, ponieważ kod każdego produktu trzeba wpisać indywidualnie. Szybko robi się zamieszanie i trudno sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko zostało opłacone.

Sieć dyskontów Aldi Süd od stycznia wprowadza nowe systemy płacenia. We wszystkich oddziałach będzie co najmniej jedna podwójna kasa. Pozwoli to na jednoczesne wystawianie rachunków dwóm klientom poprzez dodanie kolejnego szybu towarowego.

Oznacza to, że jeden klient może łatwo zapłacić kartą EC, a w tym samym czasie może być dokonywany kolejny zakup. Kasy otrzymują dwa osobne terminale EC oraz dwie drukarki paragonów. Powinno to również sprawić, że pakowanie będzie o wiele bardziej bezstresowe.