ALDI Nord stawia na Polskę. W Krakowie rusza Centrum Technologiczne

ALDI Nord tworzy optymalne warunki dla dalszej rozbudowy swojej Organizacji Technologicznej

Uruchomienie Centrum Technologicznego zwiększa elastyczność procesów

Do 2022 r. około 250 specjalistów IT będzie pracować z Krakowa, wzmacniając Organizację Technologiczną

Kolejny poziom rozwoju cyfrowego

- Digitalizacja stanowi najwyższy priorytet dla ALDI Nord. Centrum Technologiczne jest ważnym krokiem na drodze do wprowadzenia naszej głównej działalności na kolejny poziom rozwoju cyfrowego i wspierania innowacji - powiedział Sinanudin Omerhodzic, Chief Technology Officer w ALDI Einkauf SE & Co. oHG.

Nowe Centrum Technologiczne stawia na współpracę wewnętrznych i zewnętrznych specjalistów IT oraz pracuje nad projektami i rozwiązaniami IT dla Grupy ALDI Nord. Dzięki temu ALDI Nord przeciera nowe szlaki, aby optymalnie wspierać i aktywnie prowadzić proces transformacji.

- Cieszymy się, że ALDI Nord wybrało Kraków jako lokalizację Centrum Technologicznego. Ten krok pokazuje, że Polska oferuje nowe możliwości na rynku IT, a także jest atrakcyjnym rynkiem dla dyskontowego handlu detalicznego - powiedział Sinanudin Omerhodzic, Chief Technology Officerw ALDI Einkauf SE & Co. oHG.

250 pracowników

Docelowo sieć planuje stworzenie w Krakowie do połowy 2022 r. zespołu składającego się z ok. 250 specjalistów IT. Równocześnie ALDI Nord konsekwentnie rozbudowuje Organizację Technologiczną w Essen.