Aldi obecne w całej Polsce. Pod koniec roku ruszy 200. sklep

ALDI wdraża plan rozwoju w Polsce, otwierając kolejne sklepy.

Od początku roku sieć pojawiła się już w 14. nowych lokalizacjach, a do końca września sklepy ALDI zostaną otwarte w kolejnych siedmiu - w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku, Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie.

Dotychczas ALDI obecne było głównie w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski. Od początku 2020 r. sieć swoją ekspansję prowadzi na terenie całej Polski. W 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów, a w 2021 roku do końca sierpnia sieć otworzyła kolejne 14 nowych lokalizacji. Aktualnie ALDI posiada 176 marketów i planuje jeszcze do końca tego roku otworzyć około 31 sklepów, w tym 7 z nich już we wrześniu. Będą to sklepy w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku, Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie, a łączna powierzchnia wszystkich siedmiu nowych sklepów to niemal 10 tysięcy mkw. We wrześniu, po otwarciu sklepu w Łomży, sieć posiadać będzie sklepy w każdym województwie. Pod koniec roku odbędzie się otwarcie 200 sklepu.

- Chcemy być obecni jak najbliżej naszych klientów, dlatego poszukujemy dobrze skomunikowanych lokalizacji, blisko osiedli - domów mieszkalnych, ale i główne centra zakupowe i biurowe są uwzględniane w naszej strategii. Już we wrześniu będziemy w każdym województwie – tłumaczy Tomasz Gawlik, dyrektor obszaru nieruchomości i ekspansji sieci ALDI w Polsce.

Wszystkie 7 sklepów przygotowanych jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość. Sklepy wyposażone są w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych.

ALDI w Polsce posiada 176 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników.