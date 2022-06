Aldi otwiera kolejny dyskont w Poznaniu

Sklep będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach: od 06:00 do 22:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach: od 9:00 do 20:00.

aldi.png

ALDI w Polsce posiada 205 sklepów i zatrudnia blisko 3600 pracowników. Ostatnie otwarcia sieci miały miejsce pod koniec kwietnia w w Krotoszynie, Łowiczu i Jaworze.