Aldi otwiera pierwszy sklep w Szczecinie

ALDI wzmacnia obecność w województwie zachodniopomorskim i otwiera pierwszy sklep w Szczecinie.

Sieć planuje otworzyć kilkadziesiąt nowych sklepów w województwie zachodniopomorskim.

Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 50%.

- Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których planujemy otworzyć kilkadziesiąt sklepów ALDI w województwie zachodniopomorskim. Pierwszy sklep w Szczecinie to początek ekspansji w tym regionie. Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas ALDI nie było obecne. Dzięki temu będziemy mogli docierać do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki – mówi Dariusz Kujaczyński, Kierownik Sprzedaży ALDI Polska.

Aktualnie sieć posiada 186 marketów w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Sklep w Szczecinie jest dwudziestym czwartym sklepem otwartym od początku tego roku w Polsce i drugim sklepem w województwie zachodniopomorskim.

Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ponad 1600 m2. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów.

Sklepy sieci otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00 oraz w pozostałe niedziele od 10:00 do 17:30.