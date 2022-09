Aldi: Outlety to nasza odpowiedź na galopującą inflację

Aldi: Koncept outletów cieszy się dużą popularnością

- Organizacja outletów to akcja typowo sezonowa, funkcjonuje w naszej sieci do odwołania. Dedykowane strefy pojawiły się w sześciu lokalizacjach w Polsce i prowadziliśmy tam w 100 % sprzedaż asortymentu z kategorii non food - odzież, narzędzia, artykuły dla domu i ogrodu. Produkty objęte specjalną promocją dostępne są do wyczerpania zapasów. Koncept cieszy się dużą popularnością. W poprzednich latach organizowaliśmy podobne akcje, ale w obrębie naszych sklepów. Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu działaniami, a w związku sytuacją gospodarczą spodziewamy się wzrostu ich popularności w przyszłości - dodaje Aldona Rogulka-Biskowska.

Polacy szukają promocji, niskie ceny przyciągają

Z badań firmy Proxi.cloud wynika, że Polacy częściej niż rok temu robią zakupy w dyskontach. Jednocześnie spada lojalność konsumentów wobec marek dyskontowych. Tym, co jest istotniejsze dla Polaków, to nie szyld, ale promocja.

Aldi chce znacząco zwiększyć liczbę sklepów

Kilka dni temu otwarto nowe centrum dystrybucji ALDI w zbudowanym przez Panattoni Europe parku Lisi Ogon.

- Z perspektywy sieci, nastawionej na kolejne nowe otwarcia sklepów, warunki logistyczne są kluczowe i mają wpływ na optymalizację wielu procesów. Otwarcie drugiego magazynu ALDI jest naturalnym efektem intensywnej ekspansji w całej Polsce. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat planujemy powiększyć ilość naszych placówek o 50 proc. - powiedział Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI Polska.