Aldi poprawia wyniki w Polsce. Strata netto mniejsza o 18 mln zł

Sieć sklepów Aldi poprawiła swoje wyniki w Polsce. Strata netto za 2019 r. to 132.631.436,31 zł w porównaniu do 150.931.247,00 zł starty w 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1.494.497.032,76 zł (1.258.798.787,81 zł przychodów w 2018 r.)

Struktura bilansu Aldi przedstawiała się następująco: Spółka na koniec 2019 r. posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 33.722.722,19, zł a zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 508.075.841,51 zł.

Na koniec roku firma zatrudniała 2.876 osoby (2.255 na koniec 2018 r.).

Aktywa trwałe miały wartości 1.311.009.309,31 zł. Z kolei aktywa obrotowe wykazały kwotę 429.668.872,35 zł.

Rachunek zysków i strat spółki Aldi za rok 2019 przedstawia się następująco:

• przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 1.494.497.032,76 zł

• koszty działalności operacyjnej wyniosły 1.585.787.327,40 zł

• strata ze sprzedaży wyniosła 91.290.294,64 zł

• pozostałe przychody operacyjne wyniosły 17.476.485,98 zł

• pozostałe koszty operacyjne wyniosły 58.431.041,69 zł

• strata z działalności operacyjnej wyniosła 132.244.850,35 zł

• przychody finansowe wyniosły 2.666.921,30 zł

• koszty finansowe wyniosły 3.561.425,61 zł

• strata z działalności gospodarczej wyniosła 133.139.354,66 zł

• strata brutto wyniosła 133.139.354,66 zł

• odroczony podatek dochodowy wynoszący 507.918,35 zł

W związku z wykazaniem przez spółkę podatku odroczonego w ostateczności strata netto w

2019 roku wyniosła 132.631.436,31 zł (150.931.247,00 zł starty netto za 2018 r.).

Zarząd wnioskuje do ZZW o pokryciu straty z zysków w latach następnych.

W 2020 r. spółka zamierza kontynuować swoją działalność i prowadzić dalszą ekspansję na rynku polskim.

Przypomnijmy, na początku czerwca br. Aldi podało, że szuka działek pod inwestycje. W najbliższych latach ma nawet potroić liczbę otwieranych sklepów. Sieć gotowa na dynamiczny rozwój w Polsce.

- Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę - deklarował Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce.

Sieć posiada ponad 140 sklepów zlokalizowanych głównie na południu i zachodzie kraju.