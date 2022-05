ALDI poszerza ofertę kosmetyków marki własnej o produkty do opalania

Produkty z serii OMBRA SUN dostępne są w formie kremu lub sprayu. Klienci mogą je zakupić w sklepach ALDI już od 23 maja w opakowaniach o pojemności 75 i 200 ml w cenie 16,99 zł każdy.

ALDI posiada 7 kosmetycznych marek własnych, między innymi Biocura, Lacura, czy Ombia, w ramach których oferuje ponad 50 różnych produktów.

Rośnie sprzedaż kosmetycznych marek własnych

– Największą popularnością podczas codziennych zakupów cieszą się mydła kremowe i mydła w płynie, wkłady do golenia, patyczki kosmetyczne, żele do mycia czy lakiery do włosów. Zdecydowany wzrost sprzedaży kosmetyków pielęgnacyjnych obserwujemy w sezonach letnich, kiedy zwyczajowo częściej wychodzimy z domu i więcej uwagi przykładamy do własnego wyglądu. Dotychczas sprzedaż kosmetyków marek własnych ALDI w stosunku do analogicznego okresu w roku 2021 wzrosła o 30 % – mówi Monika Omasta, Category Manager działu kosmetycznego ALDI w Polsce.