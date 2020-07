Aldi pozbył się już 6 tys. ton plastiku

Aldi usunie 74 000 ton plastikowych opakowań, fot. Shutterstock

Aldi zobowiązał się do usunięcia ponad dwóch miliardów pojedynczych sztuk plastiku. Dyskonter zapowiedział, że usunie 74 000 ton plastikowych opakowań w ciągu najbliższych pięciu lat po ogłoszeniu nowego zobowiązania do zmniejszenia ilości opakowań plastikowych o 50 procent do 2025 r.

Aldi będzie pracować nad usunięciem i/lub zmniejszeniem opakowań oraz przejściem na alternatywne materiały.

Tam, gdzie wymagane jest tworzywo sztuczne, będzie się ono nadawać się do recyklingu i będzie wykonane z przetworzonych już materiałów.

Nowy cel jest częścią strategii Aldi: do 2022 r. wszystkie opakowania produktów marki własnej będą nadawać się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania, a produkty markowe sprzedawane w Aldi mają spełniać te założenia do 2025 r.

Od czasu wprowadzenia strategii redukcji tworzyw sztucznych w marcu 2018 r. Aldi usunął ponad 6000 ton plastiku i zastąpił ponad 3200 ton tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu, alternatywnymi materiałami.