Aldi: Przez ostatni rok zyskaliśmy więcej regularnych konsumentów

23 449 zgłoszeń, 1530 ambasadorów, 7331 opinii o 33 produktach marek własnych ALDI, fot. mat. pras.

Jesienią ubiegłego roku sieć dyskontów ALDI rozpoczęła ogólnopolską kampanię marketingową pod hasłem RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI. Od tego czas nastąpił wzrost świadomości i silniejsze przywiązanie klientów do marki.

W ciągu minionego roku, w 6 etapach Wielkiego Testu, przetestowano 33 produkty marek własnych.

- Obserwujemy wyraźną poprawę percepcji asortymentu ALDI - co trzeci klient uważa, że nasza oferta jest bardzo szeroka. Przez ostatni rok zyskaliśmy więcej regularnych konsumentów, którzy wyrażają także dużą skłonność do polecania marki – mówi Agnieszka Barańska, dyrektor marketingu i komunikacji ALDI.– Przede wszystkim pogłębiliśmy znajomość klientów, poznaliśmy ich upodobania i opinie o produktach, a to pozwala nam połączyć marketingową wiedzę ze świadomie budowaną ofertą asortymentową – dodaje Barańska.