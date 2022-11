ALDI rozszerza ofertę gamingowej marki własnej

Marka ALDI GAMING na rynek pierwszy raz została wprowadzona w 2021 roku w Niemczech. Sprzęt komputerowy marki cieszył się w Niemczech sporym zainteresowaniem wśród wielbicieli rozgrywek e-sportowych. W ślad za tym ALDI Nord postanowiło rozszerzyć zakres sprzedaży asortymentu gamingowego na inne kraje - w tym Polskę.

Black Friday w Aldi

ALDI ruszyło z promocjami na wybrane artykuły przemysłowe w ramach popularnej akcji Black Weeks. Klienci będą mogli kupić elektronikę bądź dodatki do domu do 50% taniej. Sieć rozbudowuje również ofertę marki własnej ALDI GAMING, wprowadzając do sprzedaży od 16.11 zestaw słuchawkowy dedykowany PlayStation 5 i Xbox ONE.

- Debiut marki własnej ALDI GAMING na polskim rynku miał miejsce pod koniec sierpnia tego roku. Zestaw komputerowy z podświetleniem RGB przyjął się bardzo dobrze i zyskuje na popularności. W ślad za tym postanowiliśmy poszerzyć ofertę produktową o zestaw akcesoriów gamingowych dla PlayStation 5 i Xbox ONE – mówi Jakub Tyrlik, Category Manager i Designer of Electronics ALDI Polska.

Każdy zestaw zawiera silikonowe etui na pady wraz z nakładkami na gałki analogowe, zestaw słuchawek nausznych z mikrofonem oraz kabel USB typu C o długości 2m. Zestaw objęty jest trzyletnią gwarancją producenta. Produkty marki własnej ALDI GAMING w sprzedaży są dostępne od 16.11 we wszystkich sklepach ALDI w Polsce. Zestaw gamingowych akcesoriów będzie można kupić za 59,99 zł. Dodatkowo, ze względu na zbliżający się okres świąteczny, dyskonter postanowił już teraz ruszyć z promocjami w ramach Black Weeks