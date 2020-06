Aldi rusza z letnią kampanią reklamową

Sieć sklepów ALDI ruszyła z nową kampanią promocyjną, której motywem przewodnim jest świeżość. W ramach kampanii stworzony został specjalny koncept wizualny – logo Świeże z ALDI, którym oznaczane będą produkty z kategorii warzywa i owoce, pieczywo, mięso, ryby oraz nabiał. Kampania wystartowała 15 czerwca, swoim zasięgiem obejmuje outdoor, POS, radio oraz Internet.

- Sezon letni to doskonała okazja do wyeksponowania świeżego asortymentu i pokazania klientom, jak na co dzień dbamy o to, aby do ich domów trafiały wysokiej jakości, świeże produkty. W ALDI wierzymy bowiem, że troska o świeżość produktów to troska o zdrowie i dobre samopoczucie naszych klientów i ich rodzin– wyjaśnia Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji ALDI Polska.

- Wiemy, że świeżych produktów nie kupuje się na zapas, dlatego codzienna kontrola jest dla nas kluczowa. Chcemy, aby klienci utożsamiali naszą markę ze świeżością, by ich naturalnym wyborem codziennych zakupów były właśnie sklepy ALDI, w których już teraz znajdują przecież swoje ulubione przysmaki i chętnie po nie do nas wracają. Dlatego kampania świeżości jest doskonałym uzupełnieniem trwającej wciąż kampanii zbudowanej wokół Wielkiego Testu Produktów ALDI – dodaje Barańska.

Kampania promująca świeżość w ALDI wystartowała 15 czerwca. W jej ramach sieć zadbała również o ciekawą komunikację wewnętrzną tematu. Z myślą o pracownikach przygotowane zostały między innymi: film prezentujący w luźnej konwencji filozofię świeżości ALDI, ulotki czy newslettery. W pierwszym tygodniu kampanii pracownicy każdego dnia otrzymywali również świeże owoce i warzywa w ramach degustacji.

Za kompleksową komunikację kampanii, w tym opracowanie koncepcji i kreacji odpowiada Agencja Scholz&Friends Warszawa, należąca do Grupy S/F i obsługująca sieć ALDI od 3 lat. Kampanię w mediach społecznościowych prowadzi agencja The Digitals również będąca częścią Grupy S/F. Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Carat oraz iProspect (DentsuAegis Network).